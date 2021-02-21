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Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Dolardaki düşüş sürer mi? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

A Haber
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Giriş: 21.02.2021 12:20
Güncelleme:21.02.2021 15:01
Son dakika ekonomi haberleri... Piyasalar haftaya neleri takip edecek? Borsa İstanbul'da son durum ne? Borsa İstanbul'da hedef seviyeler ne? Dolarda son durum ne? Dolar yükselir mi düşer mi? Altın fiyatları ne kadar olur? Altındaki düşüş sürer mi? Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Son dakika ekonomi haberleri... Piyasalar haftaya neleri takip edecek? Borsa İstanbul'da son durum ne? Borsa İstanbul'da hedef seviyeler ne? Dolarda son durum ne? Dolar yükselir mi düşer mi? Altın fiyatları ne kadar olur? Altındaki düşüş sürer mi? Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Son dakika: Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Dolardaki düşüş sürer mi? Uzman isim canlı yayında yanıtladı SON DAKİKA: ALTIN FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ? DOLARDAKİ DÜŞÜŞ SÜRER Mİ? UZMAN İSİM CANLI YAYINDA YANITLADI
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