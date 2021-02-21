O şartları taşıyanlara erken emeklilik hakkı! Mevzuatta yer alıyor
Son dakika haberine göre; Sosyal güvenlik mevzuatımız çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanıyor. Eğer doğuştan bir engel varsa, yaş şartına bakılmadan daha az sürede emeklilik imkanına kavuşuluyor.
Sosyal güvenlik mevzuatımız çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanıyor.
Eğer doğuştan bir engel varsa, yaş şartına bakılmadan daha az sürede emeklilik imkanına kavuşuluyor.
Yine sonradan çıkan rahatsızlıklarda da malulen emeklilik ya da iş göremezlik gibi kolaylıklar sunuluyor.
HANGİ ŞARTLAR VAR
Şeker hastalığı olanlara da erken emeklilik imkanı bulunuyor.
Bunun için hastalığın çalışma gücünde yüzde 60 oranında kayba yol açmış olması gerekiyor.
Tabii bu kaybın sevk edilen hastanenin raporuyla belirlenmesi ve bu raporun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından da onaylanması şartı aranıyor.
Bunun yanında en az 10 yıl, yani 1800 gün prim ödenmiş olması da isteniyor.
YÖNETMELİK NE DİYOR?
SGK Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği'nde şeker hastalarının malulen emekli olabilmeleri için rahatsızlığı insan vücudunda en az 3 organı bozması gerektiği de belirtiliyor.
Bu yönetmeliğin eklerinde hangi hastalıkların malulen emeklilik için geçerli olacağı da sıralanıyor. Bu listede kanser hastaları da var.
KANSER HASTASINA 18 AY MAAŞ
Malulen emeklilik şartlarında yapılan değişiklikler sayesinde kanser hastalarına da malullük maaşı ödeniyor.
Kanser türüne göre değişmekle birlikte gerekli prim ve sigorta şartını taşıyan sigortalılar belli bir süre malul sayılıp maaş alabiliyor.
Bu süre 18 ay olarak uygulanırken; bazı hastalıklarda 12, bazılarında ise 24 ay olabiliyor.
Kanser hastalarının teşhisten itibaren 1 yıl içinde başvurmaları yüzde 60 şartına bakılmaksızın aylık bağlanabiliyor. Süre sonunda çalışma gücü kaybına bakılıyor.