Esnafa 1 Mart müjdesi! Normalleşme nasıl olacak? 45/30-50 formülü nasıl işleyecek?

ERTELEME BEKLENİYOR

TESK Başkanı Bendevi Palandöken kısıtlamalar sırasında esnafın elindeki avucundakini bitirip borçlandığını belirterek, "Bu borçların vadesi geliyor. Yani esnaf dükkanını açar açmaz bir borç yığınıyla karşılaşılacak. Bunun için esnafı ayağa kaldıracak faizsiz kredi desteğine ihtiyaç var. Öte yandan var olan tüm kredi borçları, doğrudan faizsiz olarak 2022'ye ötelenmeli." dedi.