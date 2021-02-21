Esnafa 1 Mart müjdesi! Normalleşme nasıl olacak? 45/30-50 formülü nasıl işleyecek?
Milyonlarca esnafı yakından ilgilendiren normalleşme adımı... Kafe restoran, lokanta, pastane... 1 Mart'ta normalleşme başlıyor: Normalleşme nasıl olacak? 45/30-50 formülü nedir? Paket servis izni olmasına rağmen zor günler geçiren kafe, restoran ve lokanta gibi işyerleri her türlü tedbiri alıp açılacağı günü bekliyor. İşte 1 Mart'ta uygulanacak normalleşmeye dair tüm detaylar...
Pandemi döneminde ikinci kez kısıtlamaya maruz kalan yeme içme sektörü dört gözle normalleşme adımlarını bekliyor.
Hükümetten yapılan Mart ayı ile birlikte kademeli normalleşmenin olacağı yönündeki açıklamalar esnafı heyecanlandırdı.
Paket servis izni olmasına rağmen zor günler geçiren kafe, restoran ve lokanta gibi işyerleri her türlü tedbiri alıp açılacağı günü bekliyor.
45/30-50 FORMÜLÜ
Mart ayı ile birlikte özellikle vaka sayılarının azaldığı illerde kademeli olarak normalleşmenin başlayacak olmasıyla kafe restoran, lokanta, pastane gibi işletmelerde de servis başlamış olacak.
Bu işletmeler için öncelikle HES koduyla girişin mecburi olması bekleniyor.
Aşılar ve önümüzdeki ay havaların ısınması ile birlikte açık mekanların kullanılmaya başlanmasının salgının hızında belli oranda düşüşlere neden olacağı planlanıyor.
Bu işletmelerde iç ve dış mekanların kullanımı farklı olacak. İç mekanda kapasitenin en fazla yüzde 30'u (10 masa varsa 3 tanesi hizmete açık olacak), dış mekanlarda yüzde 50'si (10 masa varsa 5 tanesi) hizmete açılacak.
Bulaşın olmaması için müşterilere oturma sınırlaması getirilmesi planlanıyor. Bu sürenin de 45 dakika olabileceği belirtiliyor.
ADIM ADIM NORMALLEŞME
VAKA sayısı yüz binde 10'un altında olan yerlerde kısıtlar kaldırılacak.
RESTORAN ve kafelerde girişte HES kodu sorulacak
MÜŞTERİLER en fazla 45 dakika oturabilecek
İÇ mekanda yüzde 30 doluluk kabul edilecek.
10 masalı bir mekanda 3 masa dolu olacak
DIŞ mekanda doluluk oranı yüzde 50 olacak
SEKTÖRDE 2 MİLYON VATANDAŞ ÇALIŞIYOR
DOĞRUDAN çalışan sayısı 2 milyon kişi
2019 yılı toplam ciro 135 milyar TL
ÇALIŞANLAR için ödenen prim 56 milyar TL
SEKTÖRÜN yıllık ödediği KDV 14 milyar TL
KAMUYA doğrudan katkı 70 milyar TL
SEKTÖRDE ortalama maaş 3.350 TL
OTELLERDEKİ RESTORAN DEĞİL Mİ?
Otellerin restoranlarının açık olmasının haksız rekabet oluşturduğunu belirten esnaf ise "Hala 5 yıldızlı otellerde yemek yemenin açık olduğunu görüyorsunuz.
Bu konuda haksız bir rekabetin olduğunu düşünüyoruz.
Bulaşıcılık sadece esnaftan mı diye tereddüt ediyoruz. Tedbirler alınarak esnaf çalışırsa hem istihdam artar hem de devletin gelirleri çoğalır" diyor.
ERTELEME BEKLENİYOR
TESK Başkanı Bendevi Palandöken kısıtlamalar sırasında esnafın elindeki avucundakini bitirip borçlandığını belirterek, "Bu borçların vadesi geliyor. Yani esnaf dükkanını açar açmaz bir borç yığınıyla karşılaşılacak. Bunun için esnafı ayağa kaldıracak faizsiz kredi desteğine ihtiyaç var. Öte yandan var olan tüm kredi borçları, doğrudan faizsiz olarak 2022'ye ötelenmeli." dedi.
Palandöken esnafın bu dönemde beklentilerini şöyle sıraladı:
- Esnafa iş yerlerini toparlamaları için 'ayağa kalkış' kredisi verilmeli.
- Yeniden iş yerini açacak esnafın ihtiyacı olan sermaye için kullanılacak kredi sıfır faizli ve 6 ay ödemesiz olmalı.
- Elektrik, su, doğal gaz ve internet kullanımından 6 ay süreyle vergi alınmamalı