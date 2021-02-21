16 ilde hayata geçiyor! Tarımda 50 bin kişiye yeni istihdam

Tarım ve Orman Bakanlığı, ülkenin dört bir yanında besicilik ve sera alanında Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) kuracak. Bu yıl 50 bin kişinin istihdam edilmesinin beklendiği OSB'lere, 51 milyon lira da kredi tahsis edilecek.