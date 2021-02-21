Aileyi güçlendirme reçetesi! Bakanlık harekete geçti





KORUYUCU AİLE SAYISINDA ARTIŞ

Sivas Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce hazırlanan videoda il yöneticilerinin çağrısıyla, kentteki koruyucu aile sayısı arttı. Videoda Sivas Valisi Salih Ayhan, "Koruyucu aile olarak sofranıza bir tabak sevgi koymaya var mısınız?" derken Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Sizi de bir çocuğumuza dokunarak koruyucu aile olmaya davet ediyoruz" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan "1.5 ayda koruyucu ailedeki çocuk sayımız 62'ye çıktı. Hedefimiz yıl sonuna kadar sayıyı 90'a yükseltmek" dedi.

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