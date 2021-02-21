Aileyi güçlendirme reçetesi! Bakanlık harekete geçti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Televizyonuyla, filmiyle, dizisiyle, internetiyle ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor " sözlerinin ardından aile kurumunun güçlendirilmesi ve korunması için harekete geçildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili kurumları, mevcut düzenlemeler ve uygulamaların kapsamını genişletirken özellikle milli ve manevi değerler ile sağlıklı nesillerin devamını ve aile kurumunu tehdit eden yönelimleri özendirecek tüm faaliyetlere karşı toplumsal bilincin güçlendirilmesini hedefledi.
Yeni eylem planında yer alan kritik başlıklardan bazıları şöyle:
Eğitimin tüm kademelerinde ev içi sorumlulukların adil paylaşımında sorumluluk bilinci yükseltilecek.
Görsel, işitsel ve sosyal medyanın aile üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için farkındalık eğitimleri verilecek.
Evliliklerin artmasını ve devamlılığını teşvik edici eğitimler ve danışmanlık hizmetleri yaygınlaştırılacak.
Aile dostu ve aile bağlarını güçlendirici yayınlar artırılacak..
Aile bireylerinin birlikte güvenli zaman geçirebilecekleri mekânlar yaygınlaştırılacak.
Aile içi şiddete karşı toplumsal bilinç düzeyinin çocukluk döneminde yükseltilmesi için eğitim verilecek
Aile Sosyal Destek Programının (ASDEP) kurumsal kapasitesi artırılacak.
KORUYUCU AİLE SAYISINDA ARTIŞ
Sivas Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce hazırlanan videoda il yöneticilerinin çağrısıyla, kentteki koruyucu aile sayısı arttı. Videoda Sivas Valisi Salih Ayhan, "Koruyucu aile olarak sofranıza bir tabak sevgi koymaya var mısınız?" derken Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Sizi de bir çocuğumuza dokunarak koruyucu aile olmaya davet ediyoruz" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan "1.5 ayda koruyucu ailedeki çocuk sayımız 62'ye çıktı. Hedefimiz yıl sonuna kadar sayıyı 90'a yükseltmek" dedi.