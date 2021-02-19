Erken emeklilik hayalleri kuranlar dikkat! 1 gün 1 yıl kazandırıyor



Askerlik borçlanmasında en düşük ve en yüksek tutarlar, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. En az tutar aylık olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar oluyor. Bu da 2021 yılı için bin 144 lira 80 kuruş. Tavan ise bunun 7.5 katı.

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