Erken emeklilik hayalleri kuranlar dikkat! 1 gün 1 yıl kazandırıyor
Erken emeklilik milyonların hayalleri arasında yer alıyor. İş mevzuatımızda erkeklere yönelik pek çok imkan yer alıyor. Erkek çalışanların en çok yararlandıkları hakların başında ise askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik geliyor. 1 gün borçlanma bile 1 yıl erken emekli edebiliyor... İşte erken emekli olmak için gerekli şartlar ve askerlik ile erken emekli olmanın detayları.
İş mevzuatımızda erkeklere yönelik pek çok imkan yer alıyor.
Erkek çalışanların en çok yararlandıkları hakların başında ise askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik geliyor.
1 gün borçlanma bile 1 yıl erken emekli edebiliyor... İşte erken emekli olmak için gerekli şartlar ve askerlik ile erken emekli olmanın detayları.
Emekli olmak için belli bir yaşı ve yılı doldurup prim ödemek gerekiyor.
Ancak askerlik süresi emeklilik yaşını geri çekebiliyor.
Askerliğin emeklilik yaşını geri çekebilmesi için, sigortadan önce yerine getirilmiş olması gerekiyor. Böylece işe girdiğiniz tarih askerlik süresince geriye doğru gidiyor.
Askerliğini sigortadan önce er veya erbaş olarak yapanlar öncelikle işe girdikleri tarihe bakmalı. Bu tarihten geriye doğru kaç ay gittiklerinde yaş şartı değişecekse o kadar gün borçlanarak emekliliği öne çekebilirler.
TARİHLERE DİKKAT!
Tarihler tutuyorsa bazen 1 gün borçlanma bile 1 sene kazandırabilir.
Örneğin; 24 Kasım 1995 tarihinde sigortalı olan birisi 56 yaşında emekli olurken, 23 Kasım 1995 tarihinde sigortalı olan birisi 55 yaşında maaşa kavuşuyor.
Askerliğini sigortadan sonra yapanların da borçlanma imkanı var.
Fakat burada yaşı geri çekme durumu bulunmuyor.
Eğer primler eksikse, bu sayede primler tamamlanarak yine erken emeklilik imkanı doğuyor.
Örneğin; 540 gün prime ihtiyacı olan bir çalışan, çalışmak yerine askerlik borçlanması yaparak doldurabiliyor.
ASTEĞMENLERDE DURUM FARKLI
Asteğmen olarak askerliğini yapanlarda ise 2 ayrı durum söz konusu. Asteğmen olarak görev yaptıkları süreler de emekliliği öne çekiyor.
Adaylar, asteğmenliğe geçtikleri andan itibaren Emekli Sandığı (4C) kapsamında sigortalı sayılıyor. Yedek subaylıktan önce SSK'lı olanların işe giriş tarihleri asteğmenlik süresinin 4'te 1'i kadar geriye götürülüyor.
Önce yedek subay olup sonra SSK'lı olunmuşsa 4C'li oldukları tarih yedek subaylık süresinin 4'te 1'i kadar geriye götürülüyor.
NE KADAR ÖDENİYOR?