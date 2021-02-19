Milyonlara vergisiz satış fırsatı! Ticarette vergisiz dönem başladı
Ticarette vergisiz satış dönemi... Başta ev kadınları ve üniversite öğrencileri olmak üzere birçok kesim için vergisiz ticaret dönemi başladı. Evde ürettiği takı, boncuk işleme, seramik işleri, boyama, sepet, ahşap bebek oyuncakları, resim gibi ürünleri internetten satan üniversite öğrencileri de ev kadınları gibi vergi avantajından yararlanabiliyor. Vergi muafiyeti 1 Ocak 2021'den itibaren elde edilen gelirler için uygulanacak.
Başta ev kadınları ve üniversite öğrencileri olmak üzere birçok kesim için vergisiz ticaret dönemi başladı.
Evde ürettiği takı, boncuk işleme, seramik işleri, boyama, sepet, ahşap bebek oyuncakları, resim gibi ürünleri internetten satan üniversite öğrencileri de ev kadınları gibi vergi avantajından yararlanabiliyor.
Vergi muafiyeti 1 Ocak 2021'den itibaren elde edilen gelirler için uygulanacak.
KİMLER YARARLANIYOR?
● Evde işçi çalıştırmadan üretim yapanlar.
● İnternet vasıtasıyla işyeri açmadan satış yapanlar.
NE YAPMAK LAZIM?
● Vergi dairesinden 'vergi muafiyet belgesi' almak gerekiyor.
● Belge 2 yıl geçerli. Sonra yenilemek şart.
● Bir bankada ticari hesap açılacak.
● Tüm hasılat bu hesapta yer alacak.
BELGE NASIL ALINIYOR?
● Gelir İdaresi'nin internet sitesindeki form doldurulacak.
● Bu form ile en yakın vergi dairesine gidilecek.
● Belge ücretsiz olduğu için bir ödeme yapılmayacak.
NE KAZANILIYOR?
● Yapılan satışlar için vergi ödenmiyor.
● Sınır yıllık 240 bin lira olacak.