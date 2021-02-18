Pandemiyle birlikte hızlandı: İnternetten vergi ödeme dönemi!
İnternetten vergi ödeyerek işinizi kolaylaştırmanın yanı sıra çeşitli imkanlardan da faydalanabilirsiniz. Virüs salgını ve pandemi dönemiyle birlikte elektronik ödeme sistemleri de genişledi. Bu konuda vergi borçlarını da internetten ve kredi kartından ödeme imkanları bulunuyor. Başta Motorlu Taşıtlar Vergisi olmak üzere birçok ödemeyi kredi kartıyla yapmak mümkün.
Virüs salgını ve pandemi dönemiyle birlikte elektronik ödeme sistemleri de genişledi.
Bu konuda vergi borçlarını da internetten ve kredi kartından ödeme imkanları bulunuyor.
Bu sayede hem vergi dairelerine ya da banka şubelerine gidip kuyrukta beklemekten kurtuluyor hem de kredi kartı ile ödemelerde taksit yapma, bir ay faizsiz erteleme gibi avantajlardan yararlanıyorsunuz.
Başta Motorlu Taşıtlar Vergisi olmak üzere birçok ödemeyi kredi kartıyla yapmak mümkün.
Ayrıca yapılandırma kapsamında ödemelerinizi ve taksitlerinizi de isterseniz internet bankacılığı isterseniz kredi kartı ile ödemek mümkün.
Bunun için e-devlet kanalını ya da Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesini kullanabilirsiniz.
AVANTAJI KULLANIYORUZ
Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM), verilerine göre, Ocak ayında en fazla kartlı ödeme tutarı artışı yüzde 65'lik oranla elektronik eşya sektöründe görüldü.
Söz konusu dönemde MTV ödemelerini de içeren kamu-vergi ödemeleri sektöründeki kartlı ödeme tutarı yüzde 22 artarken, kartlarla yapılan her 5.0 lira vergi ödemesinin 3.0 lirası internetten gerçekleşti.