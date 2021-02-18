18 Şubat 2021, Perşembe
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Pandemiyle birlikte hızlandı: İnternetten vergi ödeme dönemi!

İnternetten vergi ödeyerek işinizi kolaylaştırmanın yanı sıra çeşitli imkanlardan da faydalanabilirsiniz. Virüs salgını ve dönemiyle birlikte elektronik ödeme sistemleri de genişledi. Bu konuda vergi borçlarını da internetten ve kredi kartından ödeme imkanları bulunuyor. Başta olmak üzere birçok ödemeyi kredi kartıyla yapmak mümkün.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.02.2021
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Pandemiyle birlikte hızlandı: İnternetten vergi ödeme dönemi!

ve dönemiyle birlikte elektronik ödeme sistemleri de genişledi.

Bu konuda vergi borçlarını da internetten ve kredi kartından ödeme imkanları bulunuyor.

Bu sayede hem vergi dairelerine ya da şubelerine gidip kuyrukta beklemekten kurtuluyor hem de kredi kartı ile ödemelerde taksit yapma, bir ay faizsiz erteleme gibi avantajlardan yararlanıyorsunuz.

Başta olmak üzere birçok ödemeyi kredi kartıyla yapmak mümkün.

Ayrıca yapılandırma kapsamında ödemelerinizi ve taksitlerinizi de isterseniz internet bankacılığı isterseniz kredi kartı ile ödemek mümkün.

Bunun için e-devlet kanalını ya da 'nın internet sitesini kullanabilirsiniz.

AVANTAJI KULLANIYORUZ


'nin (), verilerine göre, Ocak ayında en fazla kartlı ödeme tutarı artışı yüzde 65'lik oranla sektöründe görüldü.

Söz konusu dönemde ödemelerini de içeren kamu-vergi ödemeleri sektöründeki kartlı ödeme tutarı yüzde 22 artarken, kartlarla yapılan her 5.0 lira vergi ödemesinin 3.0 lirası internetten gerçekleşti.

Ocak ayı sonunda 'de 76.5 milyon adet kredi kartı, 140.3 milyon adet banka kartı ve 44 milyon adet ödemeli kart kullanılıyordu.

Toplam kart sayısı yüzde 10 artışla 260.8 milyona çıktı.

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