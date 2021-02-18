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Emekli olma hayalleri kuranlar dikkat! Hesaplamalar ayrı ayrı yapılıyor

Emekli olma hayalleri kuran milyonlar bu haberi atlamayın! 'yla tüm sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanmış olsa da , ve hesaplamaları ayrı ayrı yapılıyor. Eğer farklı kurumlarda çalışmanız varsa ve yüksek maaş istiyorsanız, son 1.261 güne dikkat edin.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.02.2021
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Emekli olma hayalleri kuranlar dikkat! Hesaplamalar ayrı ayrı yapılıyor

Emekli olmak isteyenler dikkat! 'yla tüm sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanmış olsa da , ve hesaplamaları ayrı ayrı yapılıyor.

Eğer farklı kurumlarda çalışmanız varsa ve yüksek maaş istiyorsanız, son 1.261 güne dikkat edin.

TARİHE DİKKAT!


Ancak son 3.5 yıl, yani 1.261 gün ile emeklilik statünüzü kendiniz değiştirebilirsiniz.

1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların hangi kurumdan emekli olacağını, son 3.5 yıldaki çalışmaları belirliyor.

1.261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor.

Dolayısıyla 10 yıl Bağ- Kur'lu olarak çalışmış olsanız bile emekliliğinize 1.261 gün kala SSK'lı olarak çalışmaya başlarsanız bu kurumdan olarak emekli olabiliyorsunuz.

Böylece Bağ- Kur'a göre daha yüksek maaş alma imkanınız doğuyor.

Emeklilik kurumu olarak bakılacak son 7 yıl, geriye doğru takvim olarak değil, sigortalı geçen 7 yıl olarak anlaşılmalı.

Eşitlik halinde de son kuruma bakılıyor. sonrasında sigortalı olanlarda hangi kurum fazlaysa o geçerli oluyor.

MEMURLARA AVANTAJI VAR


Memurların hizmet birleştirmesi yapmaları onlara farklı avantajlar da sağlıyor.

Memurlar hizmet birleştirmesi yaparak 1 Ekim 2008 öncesi hizmetleriyle emekli aylığına esas teşkil eden derece ve kademelerini yükseltebiliyor. Böylece maaşları da artıyor.

PRİM ŞARTI DÜŞÜYOR


Örneğin; , 10.05.1992'de Bağ-Kur'lu oldu.

Emeklilik şartları 9 bin gün (25 yıl) prim ödemek ve 53 yaş.

Eğer son 1.261 günde Bağ-Kur yerine SSK'lı olursa bu kez ödeyeceği prim günü 5600'e düşecek ve daha erken emekli olacak.

HİZMETLER BİRLEŞİR


Birden fazla kurumda çalışmanız varsa hizmet birleştirmesi yaparak prim sayılarınızı tamamlayabilirsiniz.

Bunun için emeklilik döneminiz gelmeden 'ya başvurmalısınız.

MEMURLARA AVANTAJI VAR
Memurların hizmet birleştirmesi yapmaları onlara farklı avantajlar da sağlıyor.

Memurlar hizmet birleştirmesi yaparak 1 Ekim 2008 öncesi hizmetleriyle emekli aylığına esas teşkil eden derece ve kademelerini yükseltebiliyor. Böylece maaşları da artıyor.

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