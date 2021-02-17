Merkez Bankası sanal para | Türkiye'den önemli adım! Dijital TL yolda

DİJİTAL TL DE YOLDA

Avrupa merkez bankaları da dijital euro hazırlıkları konusunda hızlı hareket ederken, Hindistan ve İran da dijital para yarışına katılan en son ülke oldu. İran, Hindistan ve Rusya gibi ülkeler dolara olan bağımlılığı azaltmak için de dijital para birimleri üzerinde çalışıyor.