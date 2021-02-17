Tarih belli oldu: KDV'de yeni dönem başlıyor



Düzenleme, kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarını kapsıyor.

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