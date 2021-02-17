Tarih belli oldu: KDV'de yeni dönem başlıyor
KDV uygulamasında yeni dönem! Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışının önüne geçmek için KDV uygulamasında revizyona gitti. Düzenleme 1 Mart itibariyle uygulanmaya başlayacak. İşte bütün detaylar...
Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi sisteminde kayıt dışının önüne geçmek, adaleti güçlendirmek, hasılayı artırmak için KDV uygulamasında revizyona gitti.
Kamu kurumları, bankalar, sendikalar, üst kuruluşlar, vakıf üniversiteleri, mobil elektronik haber işletmecileri, sigorta şirketleri, emekli ve yardım sandıkları, ödemeleri gereken KDV'nin bir kısmını satıcıya ödemeden doğrudan Gelir İdaresi'ne ödeyecek.
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Düzenleme, kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarını kapsıyor.