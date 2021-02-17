17 Şubat 2021, Çarşamba
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Tarih belli oldu: KDV'de yeni dönem başlıyor

KDV uygulamasında yeni dönem! Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışının önüne geçmek için KDV uygulamasında revizyona gitti. Düzenleme 1 Mart itibariyle uygulanmaya başlayacak. İşte bütün detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.02.2021
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Tarih belli oldu: KDV'de yeni dönem başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi sisteminde kayıt dışının önüne geçmek, adaleti güçlendirmek, hasılayı artırmak için KDV uygulamasında revizyona gitti.



Bakanlık, KDV'deki kısmi tevkifat (kesinti) uygulamasının kapsamını genişletti.



Reklam hizmetleri, karayoluyla yük taşımacılığı hizmetleri KDV'deki kısmi kesinti uygulanacak hizmetler arasına dahil edildi.



Kamu kurumları, bankalar, sendikalar, üst kuruluşlar, vakıf üniversiteleri, mobil elektronik haber işletmecileri, sigorta şirketleri, emekli ve yardım sandıkları, ödemeleri gereken KDV'nin bir kısmını satıcıya ödemeden doğrudan 'ne ödeyecek.



Düzenleme 1 Mart itibariyle uygulanmaya başlayacak.



Düzenleme ile devlet alacağını garantiye alırken, örneğin 100 liralık üründe ödenmesi gereken yüzde 18 KDV'nin bir kısmı satıcıya değil, doğrudan Gelir İdaresi'ne yatırılacak.



Böylece örneğin yüzde 9'luk vergi devletin kasasına girerken, sahte fatura gibi usulsüz uygulamaların, kayıt dışı gibi uygulamaların da önüne geçilmiş olacak.


Düzenleme, kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarını kapsıyor.

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