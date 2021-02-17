Yurt dışından ürün satın alacaklar dikkat! Alışveriş yaparken bilmeniz gerekenler...
Pandemiyle birlikte e-ticaret daha fazla tercih edilir hale geldi. Pandemide e-ticaret rekor kırarken, alışverişler Türkiye sınırlarını aştı. Ülkemizde bulunamayan ürünler tek tıkla kapımıza geliyor. ABD’den bile istenen marka ürünler kolayca alınıyor...
Pandemi döneminde alışverişler sanal ortama taşındı, e-ticaret rekor kırdı. Ancak alışverişler sadece Türkiye'den değil, yurt dışından da yapılıyor. Pek çok kişi dünyanın farklı noktalarından istedikleri ürünleri almak için internette dolaşıyor.
Özellikle Türkiye'de bulunmayan ürünler veya ABD'de meşhur indirim dönemlerini kaçırmak istemeyen tüketiciler, bu hizmeti sağlayan alışveriş sitelerine yöneldi. "ABD'den ürünü nasıl getireceğim?" diye düşünmek de artık sona erdi. ABD'deki alışveriş siteleri doğrudan ürün satışı yapmıyor. Firmalar, satıcı ile alıcı arasında bir köprü oluşturarak kullanıcıların satın almak istedikleri ürünü hızlı kargo yolu ile Türkiye'deki adreslere ulaştırıyor. Firmalar talepten, tüketiciler ise istedikleri ürünlere ulaşmaktan memnun. Piyasadaki girişimcilerin sayısı gün geçtikçe artıyor.
KONTROLÜ YAPILIYOR
Para dergisine konuşan Amerikadanalisveris. com'un kurucu ortağı Emre Can, "Üyelerimizin Amerika ofisine gelen paketlerini teslim aldığımızda fotoğraflarını çekiyor ve kontrolünü yapıyoruz. Üründe hasar varsa üyemizi bilgilendiriyoruz. Herhangi bir sebepten iade etmek istediği bir ürün varsa yardımcı oluyoruz" dedi. Koleksiyonerlerin model araba ve plak tercih ettiğini, otomobil tutkunlarının çeşitli aksesuarlar ya da yedek parçaları talep ettiğini anlatan Can, ayrıca kıyafet ve ayakkabı getirdiklerini söyledi.
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15 BİN TL YERİNE 650 TL
Amerikadaniste kurucu ortağı Seyfi Erol da pandemide hizmet vermeyi sürdürdüklerini kaydederek, "2020'nin ikinci çeyreğinde dönemsel yavaşlamalar olsa da yılın son çeyreğinde, çok hızlı bir toparlanma ve ivmelenme yaşadık. Bir önceki yıla göre dolar bazında yüzde 70 büyüme ile yılı kapattık" şeklinde konuştu. ABD'de gerçek bir indirim fırsatı ile alışveriş yapılabildiğini ifade eden Erol, şunları söyledi: "Örneğin en son bir kampanya döneminde dünyaca ünlü bir tasarımcının çantası 15 bin lira yerine 650 liraya satıldı. Moda her zaman en çok talep gören kategori. Anneçocuk ürünlerine de büyük bir talep görüyoruz. Teknoloji ve hobi ürünleri özel günlerde en çok sipariş verilen ürünler arasında. Bu sene özellikle akıllı robotlar, spor ekipmanları, eğitici oyuncaklar ve mutfak gereçlerine olan ilgi de büyük oldu."
BU ÜRÜNLERİN GETİRİLMESİ YASAK
Gıda ürünleri, cep telefonları, dürbün, radar, dedektör, takviye edici gıdalar, sporcu gıdaları ve kozmetik ürünleri, parfüm, tohum, canlı bitki, hayvan, özel izne tabi olan dronlar, 500 gram ve üzerindeki kartuşlar, hover board, lityum içeren bataryalar, kimyasal malzemeler, silah, patlayıcı maddeler, nakit para, antika, eski para, döviz, çek, senet, mücevher ve tekrar satılmak üzere ticari nitelikte ürünler, tütün ve tütün ürünleri, alkollü ürünler.
'TÜKETİCİ DİKKATLİ OLMALI'
Avukat Halil Koray Kılınç, tüketicilere kurumsallaşmış, iade süreçleri internet üzerinden yürütülebilen sitelerden alışveriş yapmalarını tavsiye ettiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Tanınmış bazı alışveriş siteleri malın kendilerine gönderilmesine dahi ihtiyaç duymadan, malla ilgili görsel ve videoları bularak iade işlemi gerçekleştirebiliyor. Her ne kadar ülkemiz kanunları tüketiciyi korusa da yurtdışı için muhatap bulunmaması durumu olabilir."
e- ticaret sitelerinde alışveriş yaparken özellikle kişisel bilgilerinizi korumaya özen gösterin. Bu noktada kredi kartı kullanırken sanal kart tercih etmek gerekiyor.
15 BİN TL YERİNE 650 TL
Amerikadaniste kurucu ortağı Seyfi Erol da pandemide hizmet vermeyi sürdürdüklerini kaydederek, "2020'nin ikinci çeyreğinde dönemsel yavaşlamalar olsa da yılın son çeyreğinde, çok hızlı bir toparlanma ve ivmelenme yaşadık. Bir önceki yıla göre dolar bazında yüzde 70 büyüme ile yılı kapattık" şeklinde konuştu. ABD'de gerçek bir indirim fırsatı ile alışveriş yapılabildiğini ifade eden Erol, şunları söyledi: "Örneğin en son bir kampanya döneminde dünyaca ünlü bir tasarımcının çantası 15 bin lira yerine 650 liraya satıldı. Moda her zaman en çok talep gören kategori. Anneçocuk ürünlerine de büyük bir talep görüyoruz. Teknoloji ve hobi ürünleri özel günlerde en çok sipariş verilen ürünler arasında. Bu sene özellikle akıllı robotlar, spor ekipmanları, eğitici oyuncaklar ve mutfak gereçlerine olan ilgi de büyük oldu."
BU ÜRÜNLERİN GETİRİLMESİ YASAK
Gıda ürünleri, cep telefonları, dürbün, radar, dedektör, takviye edici gıdalar, sporcu gıdaları ve kozmetik ürünleri, parfüm, tohum, canlı bitki, hayvan, özel izne tabi olan dronlar, 500 gram ve üzerindeki kartuşlar, hover board, lityum içeren bataryalar, kimyasal malzemeler, silah, patlayıcı maddeler, nakit para, antika, eski para, döviz, çek, senet, mücevher ve tekrar satılmak üzere ticari nitelikte ürünler, tütün ve tütün ürünleri, alkollü ürünler.
'TÜKETİCİ DİKKATLİ OLMALI'
Avukat Halil Koray Kılınç, tüketicilere kurumsallaşmış, iade süreçleri internet üzerinden yürütülebilen sitelerden alışveriş yapmalarını tavsiye ettiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Tanınmış bazı alışveriş siteleri malın kendilerine gönderilmesine dahi ihtiyaç duymadan, malla ilgili görsel ve videoları bularak iade işlemi gerçekleştirebiliyor. Her ne kadar ülkemiz kanunları tüketiciyi korusa da yurtdışı için muhatap bulunmaması durumu olabilir."
e- ticaret sitelerinde alışveriş yaparken özellikle kişisel bilgilerinizi korumaya özen gösterin. Bu noktada kredi kartı kullanırken sanal kart tercih etmek gerekiyor.