Yurt dışından ürün satın alacaklar dikkat! Alışveriş yaparken bilmeniz gerekenler...

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, tüketicilere kurumsallaşmış, iade süreçleri internet üzerinden yürütülebilen sitelerden alışveriş yapmalarını tavsiye ettiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Tanınmış bazı alışveriş siteleri malın kendilerine gönderilmesine dahi ihtiyaç duymadan, malla ilgili görsel ve videoları bularak iade işlemi gerçekleştirebiliyor. Her ne kadar ülkemiz kanunları tüketiciyi korusa da yurtdışı için muhatap bulunmaması durumu olabilir."e- ticaret sitelerinde alışveriş yaparken özellikle kişisel bilgilerinizi korumaya özen gösterin. Bu noktada kredi kartı kullanırken sanal kart tercih etmek gerekiyor.