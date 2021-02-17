Emekliye birden fazla maaş olanağı! Bu detaylar çok önemli
Emekliye çifte maaş imkanı! Dul ve yetimlere belli şartlarda birden fazla maaşın bağlanması mümkün. Çift maaş imkanından emekliler de yararlanabiliyor. Peki kim, hangi durumlarda birden fazla maaş alabiliyor? İşte bütün detaylar...
Ülkemizde dul ve yetimlere belli şartlar dahilinde birden fazla maaş bağlanabiliyor.
Eşten maaş almak için emekli olmak ya da çalışıyor olmak fark etmiyor. Yetim kalan kız çocuklarına evlenmedikleri ve çalışmadıkları sürece, erkek çocuklara da öğrenci oldukları sürece (25 yaşa kadar) maaş ödeniyor.
Ancak 2008 ile birlikte çift maaşın önü de kapanmış oldu. Yine de ölüm tarihine göre bazı durumlarda çift maaş ödeniyor. Dul maaşında, 01.10.2008'den sonra Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı'na tabi olanlar için 1800 gün, SSK'ya bağlı olanlar için ise 900 gün prim ödeme aranıyor. Yetim maaşı alanların tek bir geliri olmasına bakılıyordu.
● 1 Ekim 2008'de 5510 Sayılı Yasa yürürlüğe girmeden önce, dul kalan ve çalışmayan kadına kurumlar (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) farklı olmak şartıyla, eşten ve babadan aylık veriliyordu. 1 Ekim 2008'den sonra çift maaş kalktı.