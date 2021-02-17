Emekliye birden fazla maaş olanağı! Bu detaylar çok önemli

Ancak 2008 ile birlikte çift maaşın önü de kapanmış oldu. Yine de ölüm tarihine göre bazı durumlarda çift maaş ödeniyor. Dul maaşında, 01.10.2008'den sonra Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı'na tabi olanlar için 1800 gün, SSK'ya bağlı olanlar için ise 900 gün prim ödeme aranıyor. Yetim maaşı alanların tek bir geliri olmasına bakılıyordu.