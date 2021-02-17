Özer verileri tutan kurumlar için VERBİS’e kayıt tarihi 31 Mart’ta bitiyor! 2 milyon cezası var

KİMLER KAPSAMA GİRİYOR?

Kanun kapsamında ana faaliyeti özel nitelikli verileri işlemek olan kurum ve şirketlerin VERBİS kaydını yaptırması gerektiğine dikkati çeken DPC Kişisel Veri Koruma Danışmanlığı CEO'su Sefa Karcıoğlu, "Eczaneler, doktorlar, dişçiler, optik dükkanları, rehabilitasyon merkezleri, tıbbi laboratuvarlar, evde bakım hizmetleri merkezleri, fizik tedavi merkezleri, diyaliz merkezleri, diyetisyenler ve psikologların VESBİS yükümlülükleirni tamamlaması gerekiyor. İsterlerse bir kişi çalışıyor olsun. Ayrıca belediye ve diğer kamu kurumların ve odaların da bu işlemleri yerine getirme zorunluluğu var" şeklinde konuştu.

ASIL CEZA TEKNİK KISIMDA

Büyük işletmelerin bu yükümlülükleri daha kolay yerine getirdiğini söyleyen Sefa Karcıoğlu, "Şu ana kadar bu işlemleri tamamlayan şirket ve kurum sayısı çok az. Verilerin analizinin yapılması ve sisteme işlenmesi gerekiyor. Ayrıca asıl zor olan kısım teknik taraf. Sistemi virüslerden koruyan yazılımlar gibi güvenlik önlemlerinin de alınması lazım ama yıllardır eski bir bilgisayarla çalışan eczanenin bundan haberi yok. Cezaların yüzde 80'i ise bu kısımlardan geliyor" dedi.