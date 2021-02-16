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Emekli maaşını artırma formülü! Bu kriterlere dikkat ederseniz...

Emekli maaşını artırmak isteyenler dikkat! Yüksek emekli aylığının temeli çalışırken atılıyor. En önemli kriter, prime esas kazanç. Tüm çalışma hayatındaki ücretler dikkate alınıyor, bazı noktalara dikkat etmek maaşı yükseltiyor. İşte bütün detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.02.2021
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Emekli maaşını artırma formülü! Bu kriterlere dikkat ederseniz...

Yüksek emekli aylığının temeli çalışırken atılıyor. En önemli kriter, prime esas kazanç. Tüm çalışma hayatındaki ücretler dikkate alınıyor, bazı noktalara dikkat etmek maaşı yükseltiyor. Eğer çalışmaya ve öncesinde başladıysanız...

Her çalışanın hayali emekli olmak ve yüksek aylık almak.

Emekli maaşını belirleyen en önemli parametre, çalışırken Sosyal Güvenlik Kurumu'na () bildirilen prime esas kazanç.

Yani brüt maaş. Brüt maaşı yüksek olanlar emekli olduklarında da yüksek maaş alıyor.

İlk işe girilen tarihteki kazançtan son kazanca kadar tüm maaşlar emekli aylığı hesaplanırken kullanılıyor.

Emekli maaşı hesaplamasında 2000 yılı öncesi, 2000 yılı- 10'uncu ayı arası ve yılının 10'uncu ayından sonrası olmak üzere 3 ayrı dönem uygulanıyor.

TARİHE GÖRE ORAN BELİRLENDİ

2000 YILI VE ÖNCESİ: Bu dönemde aylık bağlama oranları çok daha yüksek uygulanıyor.

Burada kazanca göre yüzde 70'i bulan çarpan kullanılıyor.

Gösterge ise 14 binlere kadar çıkıyor.

2000-2008 ARASI: Burada aylık bağlama oranları biraz daha düşerken, bu kez gösterge sisteminin yerine gelişme hızı ve enflasyon da devreye giriyor.

Güncelleme katsayılarıyla kazançlar bugüne uyarlanıyor.

2008 YILI SONRASI: 2008'in 10'uncu ayından sonraki dönemde ise aylık bağlama oranları düşerken, gelişme hızının yüzde 30'u dikkate alınıyor.

Dolayısıyla emekli maaşını en az etkileyen dönem, 2008'in Ekim ayından sonrası oluyor.

BUNLARA DİKKAT
Yüksek emekli aylığı için bunları göz önünde bulundurun:

Gerçek maaşınızın SGK'ya bildirilmesini sağlayın.


İmkan varsa iki ayrı yerde çalışıp sigorta primi ödenmesi de emekli maaşını artıracaktır.


Emeklilik işlemleri yapılırken, eş ve çocuk durumlarınızı bildirmeyi unutmayın.


Emeklilik tarihiniz yıl sonuna geliyorsa bir sonraki yılın zammından yararlanabilmek için beklemeden müracaat edin.

- Hangi kurumda olursanız olun son 3.5 yılda (1261 gün) SSK'lı olursanız emekliliğiniz SSK şartlarından hesaplanır.

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