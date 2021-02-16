Tarih netleşiyor! Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?
Milyonlar kafe ve restoranların ne zaman açılacağını merak ediyor. Pandemi ile mücadelede aldığı kararlar ile vaka sayılarını 6-7 bin bandına indiren Türkiye, Mart ayının başı ile birlikte kısıtlamaları kademe kademe kaldırmak için plan yapıyor. Uzun bir süredir kapalı olan kafe ve restoranların Mart ayının ortalarından itibaren belli kurallarla açılması planlanıyor. Bu kapsamda, kafe ve restoranlara HES kodu ile giriş yapılabilecek.
Pandemi ile mücadelede aldığı kararlar ile vaka sayılarını 6-7 bin bandına indiren Türkiye, Mart ayının başı ile birlikte kısıtlamaları kademe kademe kaldırmak için plan yapıyor.
Uzun bir süredir kapalı olan kafe ve restoranların Mart ayının ortalarından itibaren belli kurallarla açılması planlanıyor.
Bu kapsamda, kafe ve restoranlara HES kodu ile giriş yapılabilecek.
İç ve dış mekanların kullanımı farklı olacak.
İç mekanda kapasitenin en fazla yüzde 30'u (10 masa varsa 3 tanesi), dış mekanlarda yüzde 50'si (10 masa varsa 5 tanesi) hizmete açılacak.
Bulaşın olmaması için müşterilere oturma sınırlaması getirilmesi planlanıyor.
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Bu sürenin de 45 dakika olabileceği belirtiliyor.
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