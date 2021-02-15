Bankalar yarışa girdi: Emekliye 1.600 TL promosyon!

ZİRAAT BANKASI:

Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

TIBBI DANIŞMANLIK HİZMETİ DE VAR

Bankalar emeklilere hizmette de yarışıyor.

Şubelerde öncelikli hizmet, ATM'lerde özel menü, telefonla direkt müşteri temsilcisine ulaşma gibi kolaylıklar sağlanırken; tüm ATM'lerden para çekme, ücretsiz havale-EFT, kredi kartı aidat muafiyeti, kredi ve mevduata özel faiz oranı imkanları da dikkat çekiyor.

Özel asistans hizmeti ile ücretsiz tıbbi danışmanlık ve ambulans imkanı sunan bankalar da bulunuyor.