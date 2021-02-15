Bankalar yarışa girdi: Emekliye 1.600 TL promosyon!
Emekliye 1.600 TL'yi bulan promosyon! Emeklilere, dul ve yetimlere promosyon fırsatı sürüyor. Pek çok emekli 3 yıllık taahhüt süresini doldurup ikinci promosyonunu alırken, yeni emekliler de imkandan yararlanıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Denizbank, gibi bankalar, maaşa göre en az 500, 625, 750 lira öderken; yüksek promosyon vaad eden kampanyalar son dönemde arttı. İşte bazı kampanyalar...
Emeklilere, dul ve yetimlere promosyon fırsatı sürüyor.
Pek çok emekli 3 yıllık taahhüt süresini doldurup ikinci promosyonunu alırken, yeni emekliler de imkandan yararlanıyor.
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Denizbank, gibi bankalar, maaşa göre en az 500, 625, 750 lira öderken; yüksek promosyon vaad eden kampanyalar son dönemde arttı.
İşte bazı kampanyalar:
HANGİ BANKA NE KADAR VERİYOR?
AKBANK
31 Mart'a kadar maaşını taşıyanlara 850, 1.050, 1.250 lira.
DENİZBANK
Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.
FİBABANKA
Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
GARANTİ BBVA
Ek ürün koşulu olmadan, maaşa göre 800, 1.000, 1.200 lira.
HALKBANK
Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
ING
Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
İŞ BANKASI
Maaşını taşıyanlara 750, 875, 1.000 lira.
QNB FİNANSBANK
Maaşını taşıyanlara 1.000, 1.300, 1.600 lira.
ŞEKERBANK
Maaşını taşıyanlara 700, 1.000, 1.300 lira. Ayrıca 1.500 liralık kredi kartı alışverişine 300 lira bonus.
TEB
Maaşını taşıyanlara ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verenlere maaşa göre 1.000, 1.300, 1.600 lira.
VAKIFBANK
Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
YAPI KREDİ
Maaşa göre 1.000, 1.250, 1.500 lira.
ZİRAAT BANKASI:
Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
TIBBI DANIŞMANLIK HİZMETİ DE VAR
Bankalar emeklilere hizmette de yarışıyor.
Şubelerde öncelikli hizmet, ATM'lerde özel menü, telefonla direkt müşteri temsilcisine ulaşma gibi kolaylıklar sağlanırken; tüm ATM'lerden para çekme, ücretsiz havale-EFT, kredi kartı aidat muafiyeti, kredi ve mevduata özel faiz oranı imkanları da dikkat çekiyor.
Özel asistans hizmeti ile ücretsiz tıbbi danışmanlık ve ambulans imkanı sunan bankalar da bulunuyor.