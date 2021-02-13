Rusya'ya domates sevkiyatı 10 gün içinde başlayacak

Türkiye'de örtü altı yaş meyve ve sebze üretim alanlarının yüzde 42'sini elinde bulunduran Antalya, bu yönüyle örtü altı üretimin başkenti olarak da anılıyor. 150 bini aşkın çiftçisiyle yılın her döneminde meyve ve sebze üretimini sürdüren kentte sebze üretiminin yüzde 59'unu domates oluşturuyor. Domatesi hem iç piyasaya hem de yurt dışına gönderen Antalyalı üreticiler, iç piyasaya göre ihraç ürünlerinden daha çok kazanç sağlıyor.