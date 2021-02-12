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Çiftçiye son dakika müjdesi! Destek ödemeleri hesaplara yatmaya başlıyor

Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanlığı 1 milyar 262 milyon liralık tarım destek ödemelerinin bugün hesaplara yatmaya başladığını duyurdu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.02.2021 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
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Çiftçiye son dakika müjdesi! Destek ödemeleri hesaplara yatmaya başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 1 milyar 262 milyon liralık destek ödemelerinin bugün hesaplara yatmaya başladığını söyledi.

İŞTE BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI

"Hububat (buğday) desteği çerçevesinde, 155.179 çiftçimize yaklaşık 762 milyon 500 bin TL,

Yem Bitkileri Desteği kapsamında, 226.070 çiftçimize yaklaşık 500 milyon TL, bugün (12 Şubat) itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı.

Tüm bu ödemeler kapsamında çiftçilerimize yaklaşık 1 milyar 262 milyon TL ödeme yapılacaktır.

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