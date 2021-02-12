Anneye erken emeklilik yolu! Her çocuktan...
Anneye erken emeklilik imkanı! Yasalar kadın sigortalılara pek çok fırsat sunuyor. Annelere erken emeklilik yolu açılıyor. Staj avantaj sağlarken; evlat edinenlere ve engelli çocuğu olanlara da erken maaş imkanı bulunuyor.
Ülkemizde yasal düzenlemeler kadın sigortalılara pek çok imkan sunuyor. Annelere erken emeklilik yolu açılıyor. İşte bu alandaki imkanlar:
● STAJ SAYILIYOR: Normal şartlarda emeklilik hesabında staj başlangıcı ve stajda geçen süreler dikkate alınmıyor. Ama doğum borçlanmasında farklı bir uygulama bulunuyor. Anneler staj başladığı tarihten sonra doğum yapmışlarsa bu doğumları borçlanabiliyor.
● EVLAT EDİNEN DE KAPSAMDA: Evlat edinen anne de, çocuğunu evlatlık veren anne de doğum borçlanması yapabiliyor. Evlat edinme yoluyla borçlanma yapılabilmesi için evlat edinilen çocukların 2 yaşını doldurmamış olması koşulu bulunuyor. Doğum borçlanmasında her bir çocuk için tanınan 2 yıllık süre, çocuğun doğumundan sonra evlat edinildiği tarihe kadar doğumu yapan anne tarafından, evlat edinildikten sonra çocuğun 2 yaşına geldiği tarihe kadar ise evlat edinen kadın sigortalı tarafından kullanılabiliyor.
● ENGELLİ ANNELERİNE FARKLI İMKAN: Ağır engelli çocuğu olan kadınların erken emeklilik imkanı bulunuyor. 1 Ekim 2008'den bu yana uygulanan sisteme göre, çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ekleniyor, yaştan da 1 yıl düşülüyor. Annelerin bu haktan yararlanabilmeleri için çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalı-iştirakçi olmaları gerekiyor. Ayrıca çocuğunun başkasının bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesinin sağlanması şart.
5 ADIMDA BORÇLANMA REHBERİ
✖ Hangi kurumdan olursa olsun bütün kadın çalışanlar yapabiliyor.
✖ Doğumların ilk sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmesi şart.
✖ Staj ya da çıraklık sigortasından sonraki doğumlar borçlanılabiliyor.
✖ Borçlanma yapılacak sürede çalışılmamış olması gerekiyor.
✖ İstenen, ihtiyaç olan gün kadar borçlanma yapılabiliyor.