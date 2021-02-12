13 Şubat 2021, Cumartesi
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı: 2,5 milyar doları aşkın yatırım yapıldı

Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı: 2,5 milyar doları aşkın yatırım yapıldı

Son dakika haberine göre , "Serbest bölgelerde yabancı sermayeli firmalar tarafından bugüne kadar toplam 2,5 milyar doları aşkın yatırım yapılmıştır." dedi. Bakan Pekcan "Yeni modelimizle Ar-Ge yoğun, yüksek katma değerli, inovasyon ve teknoloji odaklı serbest bölgeler kurulabilmesini amaçlıyoruz." şeklinde konuştu. Pekcan, " modelimiz dünyadaki iyi uygulama örnekleri arasına girecek, üreticimize, ihracatçımıza cazip imkanlar sunacak." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.02.2021
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Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı: 2,5 milyar doları aşkın yatırım yapıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Serbest bölgelerde yabancı sermayeli firmalar tarafından bugüne kadar toplam 2,5 milyar doları aşkın yatırım yapılmıştır." dedi.

Bakan Pekcan "Yeni modelimizle Ar-Ge yoğun, yüksek katma değerli, inovasyon ve teknoloji odaklı serbest bölgeler kurulabilmesini amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

Pekca, "Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölge modelimiz dünyadaki iyi uygulama örnekleri arasına girecek, üreticimize, ihracatçımıza cazip imkanlar sunacak." ifadelerini kullandı.

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