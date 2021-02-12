Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı: 2,5 milyar doları aşkın yatırım yapıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Serbest bölgelerde yabancı sermayeli firmalar tarafından bugüne kadar toplam 2,5 milyar doları aşkın yatırım yapılmıştır." dedi.

İhtisas Serbest Bölgeleri Tanıtım Toplantısı https://t.co/wyJVrxw7fy — Ruhsar Pekcan (@pekcan) February 12, 2021

Bakan Pekcan "Yeni modelimizle Ar-Ge yoğun, yüksek katma değerli, inovasyon ve teknoloji odaklı serbest bölgeler kurulabilmesini amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.



Pekca, "Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölge modelimiz dünyadaki iyi uygulama örnekleri arasına girecek, üreticimize, ihracatçımıza cazip imkanlar sunacak." ifadelerini kullandı.