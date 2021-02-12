Yaşlıya 2.420 TL ödeme! 6 destek birden

Yaşlılara yönelik pek çok alanda destekler bulunuyor. Bu destekler arasında 65 yaş aylığı ve evde bakım desteği dikkat çekiyor.



Şartları sağlayanlar hem 65 yaş aylığı hem evde bakım parası ile ayda 2 bin 420 lira alabiliyor...



İşte bu destekler:



■ 65 YAŞ AYLIĞI: Halen 65 yaş üstü muhtaç vatandaşlara aylığı olarak 763,67 lira ödeme yapılıyor. Bu ödemede kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. İkisinin toplam gelirleri bin 705 liranın altındaysa maaş bağlanıyor.