Yaşlıya 2.420 TL ödeme! 6 destek birden
Yaşlıya 6 destek birden! Yaşlı vatandaşlara yönelik pek çok alanda destekle sağlanıyor. Şartları sağlayanlar 65 yaş aylığı ve evde bakım desteği ile ayda 2 bin 420 lira alabiliyor. İşte merak edilen tüm detaylar ve sağlanan destekler...
Yaşlılara yönelik pek çok alanda destekler bulunuyor. Bu destekler arasında 65 yaş aylığı ve evde bakım desteği dikkat çekiyor.
Şartları sağlayanlar hem 65 yaş aylığı hem evde bakım parası ile ayda 2 bin 420 lira alabiliyor...
İşte bu destekler:
■ 65 YAŞ AYLIĞI: Halen 65 yaş üstü muhtaç vatandaşlara aylığı olarak 763,67 lira ödeme yapılıyor. Bu ödemede kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. İkisinin toplam gelirleri bin 705 liranın altındaysa maaş bağlanıyor.
■ EVDE BAKIM DESTEĞİ: Devlet, bakıma muhtaç olduğu tespit edilen yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için evde bakım desteği sağlıyor. Aylık ödeme bin 657 lira 86 kuruş. Bu destek için yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu gerekiyor. Maaş yaşlıya değil, bakana veriliyor. Hane içinde kişi başı gelirin bin 705 liranın altında olması gerekiyor.