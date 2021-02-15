Araz Süpermarket müşterilerine ücretsiz internet erişimi sağlamayı planlıyor

GELİŞİMDE AMAÇLANAN SON NOKTA

2011 yılında sadece 4 bayi ile sistemli bir şekilde açılış yapmasına rağmen 10 yıl içerisinde uzun ve hızlı yol kat eden ve Azerbaycan'ın en sevilen mağazaları içerisine yer alan Araz Süpermarket, hedeflerini yenilemeye devam ediyor. Yaptıkları yapacaklarının garantisi olduğu için hiç şüphesiz verdiği sözleri de tutacak ve müşterinin faydasına olan her türlü adımı atmaktan geri durmayacaktır. Ücretsiz internet hizmeti planı da bu başlıca hedeflerden bir tanesidir. Bu sayede alışveriş yaparken dahi rahatlıkla ücretsiz olarak internet kullanabilen müşteriler daima onu seçtiği için memnun olacak. Kaliteli hizmette son noktaya ulaşabilmek için her türlü yenilik ve imkanı sunmaya devam eden Araz Mağazalarını tercih edenlerin sayısını da gitgide artacak.

SON ÇAĞDA EN ÖNEMLİ İHTİYAÇ

Son çağın en önemli ihtiyaçlarından olan internet sadece bilgi ve araştırma için değil, aynı zamanda akla gelebilecek her türlü iş için de gerekli oluyor. Maaşların banka üzerinden hesaba yatması ve bunun sonunda mobil bankacılık gibi alternatiflerin olması dahi internet gerektiriyor. Bazen alışveriş esnasında en gerekli ve acil ihtiyaç internet sayesinde mobil bankacılığa girmek bile olabiliyor. Sadece bu şekilde değil aynı zamanda iletişim ve ulaşımın dahi İnternet üzerinden yapılması kendisine duyulan ihtiyacı daha da arttırıyor. Tüm bu ihtiyaçları ve daha fazlasını karşılamak için ücretli internet kullanan müşterilerine ücretsiz internet erişimi imkanı sunması da Araz süpermarketi değerli yapıyor.