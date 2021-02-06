Altın yatırımcılarını üzmeye devam ediyor! Gram altın 130 lira değer kaybetti| 6 Şubat altın fiyatları
Altın yatırımcılarına hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Güvenli liman olarak talep oluşturan altın son 3 ayda yüzde 25 değer kaybetti. Gram altının fiyatı 130 lira düşerken yüksek fiyatlardan altın alan vatandaşlar kara kara düşünmeye başladı. İşte 6 Şubat altın fiyatları...
Gerek küresel piyasalarda gerekse içeride altın fiyatlarındaki düşüş yatırımcısını üzüyor.
2021 yılına 454 liradan giriş yapan gram altın, kurun düşmesiyle ilk etapta 421 liraya indi.
Onstaki geri çekilmeyle birlikte gram altın fiyatı 408 lirayı gördü.
2021 yılı kaybı yüzde 10'u buldu.
Kasım ayında gördüğü 541 liralık zirve noktadan bu yana ise kayıp yüzde 25'e yaklaştı.
2020 yılında pandemi döneminde altında oluşturulan güvenli liman algısı talebi artırdı.
Bu arada değişik fon yöneticilerinin ve büyük spekülatörlerin "Altın 2.000-3.000 dolar olacak" açıklamaları ile yatırımcı yönlendirildi. 7 Ağustos tarihinde ons fiyatı 2.075 dolar ile zirve yaptı. İçeride kurun da etkisiyle gram altının fiyatı yukarı taşındı.
YÜZDE 56 YUKARI TAŞIDILAR
Gram altın fiyatları, 6 Kasım tarihinde 541 lirayı test etmesinin ardından dolar/TL'deki sert gerilemeye paralel olarak yılı 454 liradan kapattı.
Gram altın 2020 yılına 290 liradan giriş yapmıştı.
Oluşturulan talep balonu ile de yüzde 56 yukarı çıkmıştı.
Ons altın fiyatları 2020 yılına 1.517 dolar seviyesinde başlarken, yılı 1.900 dolar seviyesinde kapattı.