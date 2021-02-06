Altın yatırımcılarını üzmeye devam ediyor! Gram altın 130 lira değer kaybetti| 6 Şubat altın fiyatları

Bu arada değişik fon yöneticilerinin ve büyük spekülatörlerin "Altın 2.000-3.000 dolar olacak" açıklamaları ile yatırımcı yönlendirildi. 7 Ağustos tarihinde ons fiyatı 2.075 dolar ile zirve yaptı. İçeride kurun da etkisiyle gram altının fiyatı yukarı taşındı.