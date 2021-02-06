İşte bu yıl Türkiye yollarına çıkacak bazı arabalar! 2021 model sıfır araçlar

RENAULT: Makyajlı Megane Sedan, yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak. Clio ve Captur'un e-Tech adlı hibrit versiyonları da yılın ikinci çeyreğinde Türkiye'de olacak. Symbol'ün yeni nesli de Türk tüketicisiyle buluşacak.

HYUNDAI: Mart'ta i20 N-Line versiyonu satışa sunulacak. Yeni Hyundai Tucson da gelecek. Nisan'da Elentra'nın yeni nesli ve Türkiye'de üretilecek olan üçüncü Hyundai modeli olan Bayon takip edecek. Üçüncü çeyrekte Kona Electric, yılın ikinci yarısında makyajlı Santa Fe satışa sunulacak.