İşte bu yıl Türkiye yollarına çıkacak bazı arabalar! 2021 model sıfır araçlar
Avrupa kıtası genelinde 2020'de araç satışlarını artıran tek ülke olan Türkiye'de bu yıl adeta yeni model yağmuru olacak. Bu nedenle herkesin gözü gelecek yeni araçlara çevrilmiş durumda. 2021 yılı araçlar hangileri? İşte 2021 yılında Türkiye'ye gelecek bazı modeller...
Dolayısıyla herkesin gözü gelecek haberlere çevrilmiş durumda. Merak edilen sorular ise 2021 yılı araçlar neler? 2021 sıfır araba şeklinde. İşte bu yıl ülkemiz yollarına çıkacak bazı modeller.
MERCEDES: Yoğun bir yenilik takvimine sahne olacak. İlk çeyrekte EQA gelirken, onu CLA 200 4Matic izleyecek. E Serisi ailesi 300 d 4Matic versiyonuyla zenginleştirilirken; e 350 Cabriolet de aileye eklenecek. Patronlar için Maybach S 580 4 Matic de satışa sunulacak.
BMW: Elektrikli SUV'u iX3 Nisan'da teslim edilmeye başlanacak. 4 Serisi Cabriyo, Şubat-Mart döneminde 430i versiyonuyla sunulacak. 6 Serisi GT, makyajlı 630i versiyonuyla yine aynı dönem pazarda olacak. M3Competiton ve M4 Competiton da diğer yenilikler olacak. Yılın son çeyreğinde, 4 Serisi Gran Coupe 1.6 lt 170 HP'lik motora sahip 420i versiyonuyla Türkiye'ye merhaba diyecek. 2 Serisi Active Tourer'in ikinci nesli de aynı dönemde ülkemizin yollarıyla buluşacak. Elektrikli SUV iX de yılın son bombası olacak.
JAGUAR: Kompakt SUV E-Pace, orta sınıf SUV E-Pace ve orta-üst sınıf sedan XF yılın ilk yarısında satışa sunulacak.
OPEL: İkinci çeyrekte Mokka'yı satışa sunarken, yılın son aylarında Grandland'i Türkiye yollarıyla buluşturacak.
SKODA: Kodiaq'ın makyajlı versiyonu yılın üçüncü çeyreğinde gelirken, son çeyrekte de Fabia'nın yeni neslini tanıtacak.
VOLKSWAGEN: 8'inci nesil Golf'ün ilk çeyrekte satışa sunulması bekleniyor. 3'üncü çeyrekte Passat'ın Altrack versiyonu gelirken, onu T-Cross takip edecek.
RENAULT: Makyajlı Megane Sedan, yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak. Clio ve Captur'un e-Tech adlı hibrit versiyonları da yılın ikinci çeyreğinde Türkiye'de olacak. Symbol'ün yeni nesli de Türk tüketicisiyle buluşacak.
HYUNDAI: Mart'ta i20 N-Line versiyonu satışa sunulacak. Yeni Hyundai Tucson da gelecek. Nisan'da Elentra'nın yeni nesli ve Türkiye'de üretilecek olan üçüncü Hyundai modeli olan Bayon takip edecek. Üçüncü çeyrekte Kona Electric, yılın ikinci yarısında makyajlı Santa Fe satışa sunulacak.