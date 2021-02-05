Yabancı yatırımcıların tercihi yeni projeler!

Yabancıların Türkiye'den aldığı gayrimenkulün değeri geçen yıl 6.8 milyar dolara ulaştı. Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER), Türkiye'nin 12 şehrinde gayrimenkul yatırım geçmişi bulunan, 48 ülkeden 410 yatırımcıyla saha çalışması yaparak yabancıların yatırımlarını analiz etti. Çalışmaya göre, yabancı yatırımcıların Türkiye'de satın aldığı gayrimenkullere ödedikleri ortalama tutar 161 bin 500 dolar (yaklaşık 1.1 milyon lira), konut segmentinde bu rakam 150 bin 750 dolar (yaklaşık 1 milyon lira) olarak gerçekleşti. Yatırımcıların gayrimenkul sayısı ise ortalama 1.66 adet.

HEDEFLERİ YATIRIM YAPMAK

GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal'ın sonuçlarını açıkladığı araştırmaya göre, yabancıların Türkiye'den mülk alma sebeplerinin başında yüzde 45 ile yatırım yapmak geliyor. Bunu yüde 30.5 ile kısa süreli tatil, yüzde 27.8 ile kalıcı hayat, yüzde 27.6 ile vatandaşlık almak takip ediyor. Türkiye'ye yatırım yapan 4 yabancıdan sadece 1'inin vatandaşlık amaçladığını gösteren araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 75.4'ü vatandaşlık başvurusu yapmadığını ya da vatandaşlık almadığını ifade ederken, yüzde 14.6'sı başvuru sürecinde olduğunu ifade ediyor. Her 10 yatırımcıdan 1'i, gayrimenkul yatırımları sonucunda vatandaşlığı alma sürecini tamamladığını belirtiyor.

Araştırmaya göre, yatırımcıların ilgisi ise ağırlıkla yeni projelerde. Araştırmaya katılanların yüzde 57.2'sinin sahip olduğu gayrimenkuller yeniyken, yüzde 31.8'inin gayrimenkulü inşaat halinde bulunuyor, yüzde 11'i ise ikinci el gayrimenkule sahip. Araştırmada yabancıların Türkiye'den ilk gayrimenkulü satın aldıkları şehirler sıralamasında yüzde 61 ile İstanbul ilk sırada yer alırken, onu yüzde 27.4 ile Antalya izliyor.