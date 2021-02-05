Milyonları ilgilendiriyor: Daha az vergi ödeme imkanı
Daha az vergi ödemek istiyorsanız dikkat! Damga vergisi, her türlü sözleşmeden doğan bir vergi çeşididir. Bu vergi her sözleşmede karşımıza çıksa da en sık kullanıldığı yerlerin başında vergi beyannameleri geliyor. Peki daha az vergi nasıl ödenir? Vergi öderken hangi sınırlara uyulacak? Hesaplar kaç TL'den yapılacak? İşte daha az vergi ödemeye dair tüm detaylar...
Damga vergisi, her türlü sözleşmeden doğan bir vergi çeşididir.
Bu vergi her sözleşmede karşımıza çıksa da en sık kullanıldığı yerlerin başında vergi beyannameleri geliyor.
01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni uygulamalara göre beyannameler ve hesap özetleri aşağıdaki tutarlarda damga vergisine tabi tutulacak.
BELLİ PARAYI İHTİVA EDEN SÖZLEŞMELER:
✖ Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler: (Binde 9.48)
✖ Kira mukavelenameleri: (Binde 1.89)
BEYANNAME VE BİLDİRGELER:
✖ Maaş, ücret, gündelik gibi hizmet karşılığı alınan paralar: (Binde 7.59)
✖ Yıllık gelir vergisi beyannameler: 97.20 TL
✖ Kurumlar vergisi beyannameleri: 129.80 TL
✖ Muhtasar beyannameleri: 64.10 TL
✖ KDV beyannameleri: 64.10 TL
✖ Diğerleri: 64.10 TL
✖ Belediyelere verilen beyannameler: 47.60 TL
✖ Sosyal sigorta kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri: 47.60 TL
✖ Gümrük idarelerine verilen beyannameler: 129.80 TL
✖ Muhtasar ve prim hizmet beyannameleri: 76.00 TL
BİLANÇO VE İŞLETME HESABI ÖZETLERİ:
✖ Bilançolar: 74.90 TL
✖ Gelir tabloları: 35.80 TL
✖ İşletme hesabı özetleri: 35.80 TL
✖ Sözleşmeler için ise her bir kağıt için hesaplanacak azami damga vergisi tutarı 2021 yılında geçerli olmak üzere 3.534.679,90 lira olarak uygulanacak.