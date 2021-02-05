Büyük bankalardan önemli hazırlık! Detaylar belli oldu





ACİL FONLAMA

Bankanın mali durumu açısından önemli şirketler, "önemli tüzel kişi" olarak belirlenecek. Hazırlanacak önlem planlarında, önemli grup içi riskler ve finansman ilişkileri, banka ve önemli tüzel kişiler arasında sermaye hareketleri, önlem planı tedbirinin uygulanması gerektiğinde devreye sokulacak grup içi garantiler yer alacak. Bankaların önlem planlarında; temel faaliyet ve kritik fonksiyonların sürdürülebilmesi için gereken özkaynak ve likidite tedbirleri, iç ve dış kaynak önlemleri, acil durum fonlama kaynakları ve aktif kalitesine yönelik tedbirler yer alacak. Hazırlanacak planlarda, bankanın mali bünyesinin korunmasına ve iyileştirilmesinin yanı sıra, maruz kalınan riskin ve kaldıracın azaltılması ve faaliyet kollarının yeniden yapılandırılmasına yönelik tedbirler de alınabilecek. Yükümlülüklerin, herhangi bir temerrüt hali veya derecelendirme notu düşüşü gibi bir olaya yol açmaksızın yeniden yapılandırılması için de çalışma yapılacak. Önlem planlarında ödeme, mutabakat ve takas sistemi gibi finansal piyasa altyapısı ile bilgi sistemleri ve insan kaynakları unsurlarına da dikkat edilecek.