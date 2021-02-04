Bakanlık tek tek tespit etti! Gıdadaki hileye karşı önemli adım

MERKEZ'DEN GIDA İÇİN YENİ BİRİM

Öte yandan Merkez Bankası İdare Merkezi bünyesinde Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü, Katılım Bankacılığı Müdürlüğü ve Mali Kontrol Müdürlüğü kurulmasına karar verildi. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü'nün görev alanının, "Fiyat istikrarı açısından kritik önem arz eden gıda ve tarım ürünleri fiyatlarına dair verileri detaylı ve zamanlı olarak incelemek suretiyle erken uyarı fonksiyonu görmek, araştırma ve inceleme sonuçlarını para politikası sürecine katkı sağlayacak şekilde raporlamak" olduğu belirtildi.