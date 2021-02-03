Nijerya'dan yola çıkan gemi Türkiye'de olacak
Sıvılaştırılmış doğal gaz gemisi LNG Bonny II adlı gemi Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıktı. İtalya açıklarında seyrine devam eden gemi kısa süre içinde Türkiye'de olacak.
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Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "LNG Bonny II" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 6 Şubat'ta Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 23 Ocak'ta Nijerya'dan ayrılan LNG gemisi İtalya açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 177 bin metreküp kapasiteli geminin, 6 Şubat'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Bermuda bandıralı gemi, 2015'te inşa edilmişti.