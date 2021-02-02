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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu! Tüm zamanların en yüksek ocak ihracatı

Son dakika haberine göre... Ticaret Bakanı , "Ocakta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48 milyon dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek ihracatı." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu! Tüm zamanların en yüksek ocak ihracatı

Ticaret Bakanı rakamlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48 milyon dolar olduğunu bunun tüm zamanların en yüksek ocak ihracatı olduğunu ifade etti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamalarında satır başları:

"Ocak ayında ithalatımız, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 5,6 azalışla 18 milyar 123 milyon dolar oldu.

Ocak ayı dış ticaret açığı 3 milyar 75 milyon dolar oldu. Bu, geçen sene ocak ayına göre yüzde 32'lik bir azalışa karşılık geldi.

Ocak ayı ihracat değerini, küresel ekonomide devam eden belirsizlik ortamı, ikinci dalga nedeniyle ticaret ortaklarımızda devreye konulan kısıtlamalar, teslimat sürelerindeki gecikmeler, lojistik maliyetlerdeki artışlar gibi gözlenen arz kısıtlarına rağmen önemli ve başarılı bir performans olarak görmekteyiz.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ocakta geçen yılın aynı ayına göre 6,5 puan artışla yüzde 83, altın hariç ise yüzde 87 oldu."

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