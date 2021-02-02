Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu! Tüm zamanların en yüksek ocak ihracatı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ihracat rakamlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan ocak ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48 milyon dolar olduğunu bunun tüm zamanların en yüksek ocak ihracatı olduğunu ifade etti.