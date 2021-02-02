Sıfır otomobil almak isteyenlere kritik uyarı! Yükseliş sürüyor balon oluştu

TEKNOLOJİSİ ESKİ SUV'LAR

100 bin lira civarında satışa çıkan SUV'ler hem yüksek motor hacmi hem de eski teknoloji şanzımanlarla satılıyor. Genelde 4 ileri otomatik vitese sahip olan bu araçların yakıt giderleri maksimum seviyeye ulaştı ve verimlilikleri de düştü.

Günümüzde 10 ileri otomatik vitesli araçlar mevcut. Birçok 100 bin liranın altındaki SUV ise Uzak Doğu menşeeli markalardan oluşuyor.