Türkiye'ni yerli üretim zırhlı araçlarından ihracat başarısı
Türkiye'nin yerli üretimleri İHA/SİHA'ların ardından ilgi odağı oldu. Başarılı tasarımları ve arazilere uygun özellikleriyle dikkat çeken zırhlı araçlar Hızır, Ateş ve Khan ihracat başarısı yakaladı.
Türk savunma sanayisinin zırhlı kara araçları Hızır, Ateş ve Khan yeni ihracat başarısı yakaladı. Gelecek yıl tamamlanacak teslimatlar kapsamında Hızır'ın yanı sıra bu aracın sınır güvenliği versiyonu Ateş de yer alacak, ayrıca zırhlı personel taşıyıcı Khan ilk kez bir dost ülke ordusunun envanterine girecek.
Ayrıca bu anlaşma, tek ürüne dayalı olmayan, farklı zırhlıların yer aldığı bir paket anlaşma özelliği taşıyor. Bu yıl başlayacak ve partiler halinde yapılacak araçların teslimatı 2022'de tamamlanacak.
Geçen günlerde Kenya Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Zipporah Kioko'nun Katmerciler tarafından üretilen Hızır'ı satın alacakları yönündeki açıklamaları kamuoyuna yansımıştı. Anlaşma ise Kenya ile değil, ismi açıklanmayan bir başka dost ülkeyle yapıldı.
İHRACAT YOLU HIZIR İLE BÜYÜDÜ
Geçmiş yıllarda değişik zırhlı ürünlerle farklı ülkelere ulaşan Katmerciler, savunma alanındaki ilk büyük ihracatını Hızır ile gerçekleştirmişti. Tamamen Katmerciler tarafından geliştirilen, Türkiye'de segmentinin en güçlü zırhlı muharebe aracı olan Hızır'ın 20,7 milyon dolarlık ilk ihracat anlaşması geçen yıl yapılmış, araçlar teslim edilmişti.
Hızır'ın sınır güvenliği için tasarlanan özel versiyonu Ateş ise Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine geçen yıl girmiş, araçlar sahada göreve başlamışlardı. Bu özel donanımlı araç şimdi bir dost ülkede sınır güvenliği için görev üstlenecek.
Zırhlı personel taşıyıcı Khan da Ateş ile birlikte ilk kez ihraç edilecek. Her türlü iklim koşullarındaki operasyonlar için güvenlik güçlerinin tüm gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak Katmerciler tarafından geliştirilen Khan, NATO standartlarında üretilen, mayına ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek koruma sağlayan, monokok zırh çeliği gövdeye sahip, manevra gücü yüksek, bakımı kolay, 4x4 özelliğe sahip bir güvenlik aracı olarak dikkati çekiyor.
"İHRACAT HAMLEMİZ DEVAM EDECEK"
Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, konuya ilişkin açıklamasında, her biri kendi kategorisinde yüksek vasıflara sahip savunma sanayi ürünlerinin ihracatına yönelik çalışmalarının meyvelerini vermeye devam ettiğini bildirdi. Katmerci, "Türkiye savunma sanayisinin uluslararası ölçekte yükselen itibarının da katkısıyla yaklaşık 40 milyon avroluk bir anlaşmaya imza atmış olmak, ülkemiz, sektörümüz ve şirketimiz açısından son derece sevindirici ve gurur verici. Anlaşma kapsamında tek ürünün değil, farklı segmentlerden zırhlı araçların olması, Katmerciler kalitesine ve Türk savunma sanayisine duyulan güvenin de bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.