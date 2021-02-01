Türkiye'ni yerli üretim zırhlı araçlarından ihracat başarısı

Ayrıca bu anlaşma, tek ürüne dayalı olmayan, farklı zırhlıların yer aldığı bir paket anlaşma özelliği taşıyor. Bu yıl başlayacak ve partiler halinde yapılacak araçların teslimatı 2022'de tamamlanacak.

Geçen günlerde Kenya Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Zipporah Kioko'nun Katmerciler tarafından üretilen Hızır'ı satın alacakları yönündeki açıklamaları kamuoyuna yansımıştı. Anlaşma ise Kenya ile değil, ismi açıklanmayan bir başka dost ülkeyle yapıldı.