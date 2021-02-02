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Son dakika: 110 milyar TL'lik alacak yapılandırıldı

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Giriş: 02.02.2021 14:25
Güncelleme:02.02.2021 15:31
Son dakika haberi... Yapılandırmalar hakkında bilgi veren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Yapılandırma kapsamında vergi dairelerimize 7 milyon 679 bin vatandaşımız başvuruda bulundu." açıklamasında bulundu. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.

Son dakika haberi... Yapılandırmalar hakkında bilgi veren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Yapılandırma kapsamında vergi dairelerimize 7 milyon 679 bin vatandaşımız başvuruda bulundu." açıklamasında bulundu. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.

Son dakika: Bakan Elvandan yapılandırma açıklaması! 7 milyon 679 bin vatandaşımız... SON DAKİKA: BAKAN ELVAN'DAN YAPILANDIRMA AÇIKLAMASI! 7 MİLYON 679 BİN VATANDAŞIMIZ...
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