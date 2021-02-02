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Son dakika: 110 milyar TL'lik alacak yapılandırıldı
Son dakika haberi... Yapılandırmalar hakkında bilgi veren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Yapılandırma kapsamında vergi dairelerimize 7 milyon 679 bin vatandaşımız başvuruda bulundu." açıklamasında bulundu. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
Son dakika haberi... Yapılandırmalar hakkında bilgi veren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Yapılandırma kapsamında vergi dairelerimize 7 milyon 679 bin vatandaşımız başvuruda bulundu." açıklamasında bulundu. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.