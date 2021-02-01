Uzman isimler yetki belgesiz satışa karşı vatandaşları uyardı!





Tüketicileri yanıltıcı bilgiler ve resimler veren işletmelerin yetki belgesiz; sözleşmesiz, hatta oda ve vergi kaydı olmadan çalışan kişiler olduğunu belirten Özelmacıklı, "Tüketiciler Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (https://ttbs.gtb.gov.tr/) üzerinden hizmet aldıkları işletmelerin yetki belgelerinin olup olmadığını sorgulayabilir, yanıltıcı bilgi veren işletmeleri bu sayfa üzerinden ihbar edebilirler. Hatta bu tür yanıltıcı bilgi içeren ilanları portallara da bu şikayetleri iletebilirler. İnternet portalları yönetmeliğe göre tüketicilerin bu tür ilanların ihbar edebilmesi için imkan sağlamakla yükümlüdür. Hatta bu tür şikayetleri etkin şekilde yöneterek sonuçlandırmaları da gerekmektedir" dedi.