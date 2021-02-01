Gümüş neden yükseldi? Gümüş daha fazla yükselecek mi? Reddit'in amacı ne?

Açığa satış yapan Melvin Capital ise ödünç aldığı hisseleri yerine koymakta zorlandı ve milyarlarca dolar zarar yaptı. Sonrasında ise iş adamı Elon Musk'un Reddit'teki oluşuma desteği de gün yüzüne çıkınca kripto para piyasasında da hareketler yaşanmaya başladı.

Dogecoin adlı kripto para yüzde 800 civarında yükseliş yaşadı.