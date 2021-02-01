Gümüş neden yükseldi? Gümüş daha fazla yükselecek mi? Reddit'in amacı ne?
Sosyal medya platformu Reddit'teki bir grup GameStop ve Dogecoin hamlesiyle dünyanın gündemine oturdu. Dogecoin adlı kripto paranın değerini yüzde 800 civarında yükselten Reddit, şimdi de gümüşün peşinde. Son üç işlem gününde gümüşün onsu 24.86 dolardan 30.07 dolara çıktı.
GameStop ve Dogecoin hamleleriyle kripto para dünyasını sarsan Reddit, gözünü gümüşe çevirdi. Sosyal medya platformu Reddit'te örgütlenen bir grupun Dogecoinden sonra gümüş işlemlerine başlamasıyla son üç işlem gününde gümüşün onsu 24.86 dolardan 30.07 dolara çıktı. Gümüş bu yükselişle yatırımcısına yüzde 21 kar kazandırdı.
GÜMÜŞ NEDEN YÜKSELDİ?
Gümüş fiyatları Reddit'teki örgütlenmenin etkisiyle yükselişe geçti. Geçtiğimiz hafta Gamestop ve Dogecoin'e yönelen Reddit'teki bir grup bugün de gümüş fiyatlarını speküle etmeye başladı.
Geçtiğimiz Perşembe günü güçlenme hareketine başlayan gümüş dolar bazında onsu 30.07 dolara kadar yükseldi. Türk Lirası bazında baktığımızda ise gümüşün gramı 6.90 liraya denk geliyor.
REDDIT'TE NELER OLDU?
Reddit'teki oluşum Gamestop hissesinde açığa satış yapan Melvin Capital adlı fonun planlarını bozarak alım yapma tarafına geçti. Bununla birlikte 15 dolar seviyesindeki Gamestop hisseleri 400 doları aşan fiyatlara ulaştı.
Açığa satış yapan Melvin Capital ise ödünç aldığı hisseleri yerine koymakta zorlandı ve milyarlarca dolar zarar yaptı. Sonrasında ise iş adamı Elon Musk'un Reddit'teki oluşuma desteği de gün yüzüne çıkınca kripto para piyasasında da hareketler yaşanmaya başladı.
Dogecoin adlı kripto para yüzde 800 civarında yükseliş yaşadı.