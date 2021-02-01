Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu! Avusturya ile kritik imzalar atıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank ile Avusturya'nın resmi ihracat destek kuruluşu OeKB arasında reasürans işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma ile Türk ve Avusturyalı firmaların üçüncü ülkelerde birlikte gerçekleştirecekleri projeler kapsamında yapacakları mal ve hizmet ihracatına sigorta desteği verilecek ve daha hızlı, etkin bir kredi tahsis süreci sağlanacak." ifadelerini kullandı.

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