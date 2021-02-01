Gençlere ödenen harçlıkta zam: İş öğrenene günde 108 lira!





6 AY UYGULANIYOR

İşbaşı eğitim programları, bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerlerinde en fazla 6 ay sürüyor. Programlar haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor.



Bu programlara katılan gençler günlüğü 108,68 liradan ayda (26 gün) 2 bin 825 lira alabilecek. Sağlık primleri de ödenecek.