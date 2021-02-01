Gençlere ödenen harçlıkta zam: İş öğrenene günde 108 lira!
Gençlere günlük 108 lira! İşbaşı eğitim programlarına katılacak gençlere ödenecek harçlık günlük 89,4 liradan 108,68 liraya çıktı. Gençler program süresince aylık 2 bin 825 lira alabilecek.
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Gençler, İŞKUR'un işbaşı eğitim programları ile hem iş tecrübesi kazanıyor hem de eğitim süresince harçlık alıyor.
6 AY UYGULANIYOR
İşbaşı eğitim programları, bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerlerinde en fazla 6 ay sürüyor. Programlar haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor.
Bu programlara katılan gençler günlüğü 108,68 liradan ayda (26 gün) 2 bin 825 lira alabilecek. Sağlık primleri de ödenecek.