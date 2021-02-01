01 Şubat 2021, Pazartesi
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Gençlere ödenen harçlıkta zam: İş öğrenene günde 108 lira!

Gençlere günlük 108 ! İşbaşı eğitim programlarına katılacak gençlere ödenecek harçlık günlük 89,4 liradan 108,68 liraya çıktı. Gençler program süresince aylık 2 bin 825 lira alabilecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.02.2021
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Gençlere ödenen harçlıkta zam: İş öğrenene günde 108 lira!
Gençler, 'un işbaşı eğitim programları ile hem iş tecrübesi kazanıyor hem de eğitim süresince harçlık alıyor.

Yeni yılla birlikte programlara katılacak kişilere ödenecek harçlık artırıldı. İşbaşı eğitim programlarında günlük ödeme 89,4 liradan 108,68 liraya yükseltildi.



Ödeme öğrenciler için 67,05 liradan 81,51 liraya, işsizlik ödeneği alanlar için 44,70 liradan 54,34 liraya çıkarıldı.



6 AY UYGULANIYOR
İşbaşı eğitim programları, bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerlerinde en fazla 6 ay sürüyor. Programlar haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor.


Bu programlara katılan gençler günlüğü 108,68 liradan ayda (26 gün) 2 bin 825 lira alabilecek. Sağlık primleri de ödenecek.

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