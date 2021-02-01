İstanbul Sanayi Odası açıkladı! Ocak ayında yüzde 54 yükseldi

Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Aralık'taki 50.8 düzeyinden, Ocak'ta 54.4'e yükseldi ve faaliyet koşullarında Temmuz'dan bu yana en güçlü iyileşmeyi gösterdi. Eşik değer olan 50.0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde iyileşmeye işaret ediyor.

İSO açıklamasında, "Covid-19 salgınında ikinci dalganın yol açtığı iki aylık yavaşlamanın ardından ocakta üretim yeniden büyüme kaydetti ve böylelikle sektörün performansı üst üste sekiz ay güçlenmiş oldu" denildi.