31 Ocak 2021, Pazar
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan "prim borcu yapılandırması" uyarısı

Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan "prim borcu yapılandırması" uyarısı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , prim borçlarının yapılandırılması için son başvuru tarihinin 1 Şubat olduğunu belirterek, vatandaşlara yapılandırmayı kaçırmamaları uyarısında bulundu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.01.2021 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021
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Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan prim borcu yapılandırması uyarısı

SON DAKİKA: Bakan Zehra Selçuk, sosyal medya hesabından, prim borçlarının yapılandırılma sürecine ilişkin bir video paylaştı.

Yapılandırma için son başvuru tarihinin 1 Şubat olduğunu anımsatan Selçuk, paylaşımında, "2020 yılı Ağustos ayı ve öncesine ait kesinleşmiş prim borçlarınızı yapılandırıyoruz. Başvurular için son gün. Ayrıntılı bilgi için 'http://sgk.gov.tr' adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Yapılandırmayı kaçırmayın." ifadelerini kullandı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuktan prim borcu yapılandırması uyarısı BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'TAN "PRİM BORCU YAPILANDIRMASI" UYARISI

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