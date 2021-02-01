Aile yardımının detayları belli oldu: Emekliye 461 TL!
Emekliye 461 liralık aile yardımı... Memurlar gibi aile yardımı almak isteyen emekliler, Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı ya da toplu sözleşmede konunun karara bağlanmasını istiyor. Peki, aile yardımı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış olacak? İşte merak edilen tüm detaylar...
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Memurlar gibi aile yardımı almak isteyen emekliler, KPDK ya da toplu sözleşmede konunun karara bağlanmasını istiyor.
Hem önümüzdeki ay yapılması beklenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı hem de Ağustos'a gerçekleşecek toplu sözleşme, memurlar kadar emeklileri de heyecanlandırıyor.
Eğer talepler hayata geçerse, bu ödemelerden emekliler de yararlanacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 461,73 lira aile yardımı alacak.