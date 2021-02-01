01 Şubat 2021, Pazartesi
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Aile yardımının detayları belli oldu: Emekliye 461 TL!

Emekliye 461 liralık aile yardımı... Memurlar gibi aile yardımı almak isteyen emekliler, (KPDK) toplantısı ya da toplu sözleşmede konunun karara bağlanmasını istiyor. Peki, aile yardımı ile birlikte ve emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış olacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.02.2021
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Aile yardımının detayları belli oldu: Emekliye 461 TL!

Memurlar gibi aile yardımı almak isteyen emekliler, KPDK ya da toplu sözleşmede konunun karara bağlanmasını istiyor.

Bu talep, aylık 461 lira ek gelirin yolunu açacak.

Hem önümüzdeki ay yapılması beklenen (KPDK) toplantısı hem de Ağustos'a gerçekleşecek toplu sözleşme, memurlar kadar emeklileri de heyecanlandırıyor.

Emekliler, pek çok talebinin gündeme alınıp karara bağlanmasını istiyor.

Bu talepler arasında aile yardımı başı çekiyor.

Memurlara, işçilere eş ve çocukları için her ay ödenen aile yardımının emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor.

Konu, hem Türkiye Emekliler Derneği hem de memur konfederasyonları tarafından gündeme taşındı.

Halen memurlara çalışmayan eş için 376,83 lira aile yardımı ödeniyor. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 88,29, 6 yaş üstü için 42,45 lira.



Eğer talepler hayata geçerse, bu ödemelerden emekliler de yararlanacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir , aylık 461,73 lira aile yardımı alacak.

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