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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan "prim borcu yapılandırması" uyarısı

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Giriş: 31.01.2021 19:09
Güncelleme:31.01.2021 19:15
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, prim borçlarının yapılandırılması için son başvuru tarihinin 1 Şubat olduğunu belirterek, vatandaşlara yapılandırmayı kaçırmamaları uyarısında bulundu.

SON DAKİKA: Bakan Zehra Selçuk, sosyal medya hesabından, prim borçlarının yapılandırılma sürecine ilişkin bir video paylaştı.

Yapılandırma için son başvuru tarihinin 1 Şubat olduğunu anımsatan Selçuk, paylaşımında, "2020 yılı Ağustos ayı ve öncesine ait kesinleşmiş prim borçlarınızı yapılandırıyoruz. Başvurular için son gün. Ayrıntılı bilgi için 'http://sgk.gov.tr' adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Yapılandırmayı kaçırmayın." ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: İŞKUR, 2020de 869 bin işe yerleşmeye aracılık etti AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK AÇIKLADI: İŞKUR, 2020'DE 869 BİN İŞE YERLEŞMEYE ARACILIK ETTİ
Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı! Zam farkları hesaplara yatıyor SON DAKİKA: BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK AÇIKLADI! ZAM FARKLARI HESAPLARA YATIYOR

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