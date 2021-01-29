29 Ocak 2021, Cuma
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Yeni maaş teklifi geldi: Emekliye en az 2.825 TL!

Emekli maaşıyla ilgili flaş gelişme... Emekli maaşının en az 2.825 TL olması için teklif yapılacak. ise 'Asgari ücrete eşitlensin' teklifinde bulunacak. En az emekli maaşı 2019'da bin, 2020'de bin 500 liraya çıkarılmıştı. Her yıl yaşanan artış ve ile beraber emekli maaşları da yeniden artış yaşayabilir.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.01.2021
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Yeni maaş teklifi geldi: Emekliye en az 2.825 TL!

Emekli maaşları en az 2825 TL olabilir.

ise 'Asgari ücrete eşitlensin' teklifi yapacak.

En az emekli maaşı 2019'da bin, 2020'de bin 500 liraya çıkarılmıştı.

Her yıl yaşanan artış ve ile beraber emekli maaşları da yeniden artış yaşayabilir.

Emekliler için son yıllarda pek çok önemli düzenleme hayata geçirildi.

Yıllık 2 bin lira olan bayram ikramiyeleri, banka promosyonu gibi.

Ayrıca emekli aylıklarında iyileştirmelere de imza atıldı.

En düşük emekli aylığı ödemesi 2019'da bin liraya, 2020'nin Nisan ayından itibaren bin 500 liraya yükseltildi.

DUL-YETİME DE YANSIR
Emekliler, taban aylıkta bu yıl da bir artış yapılması beklentisi taşıyor.

Tutar da telaffuz ediliyor.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), ve Bağ- Kur sigortalılarının taban emekli aylıklarının, yeni yılla birlikte net 2 bin 825 liraya çıkarılan asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebini gündeme taşıdı.

Bu talep hayata geçerse, çok sayıda emeklinin geliri artacak.

Emeklilere en az asgari ücret kadar maaş ödenecek.

Düzenlemeden, kapsamdaki emeklilerden vefat etmiş olanların hak sahibi yakınları da hisseleri oranında yararlanacak.

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