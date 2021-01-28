Serbest piyasada altın fiyatlarında son durum CANLI takip! Gram altın ne kadar oldu? 28 Ocak 2021 altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatlarında son durum... İstanbul Kapalıçarşı'da 28 Ocak 2021 Perşembe gününe ait son fiyatlara göre çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? İşte en güncel rakamlar...
EKONOMİ İHA
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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 440,70 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 440,70 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 440,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 440,70 liradan, 2 bin 903 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 924 liradan, 401,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 405,70 liradan, 2 bin 837 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 857 liradan, bin 418 liradan alınan Yarım Ziynet bin 428 liradan ve 709 liradan alınan Çeyrek Ziynet 714 liradan satıldı.