Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! Bugün hesaplara yatıyor





Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiyemiz için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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