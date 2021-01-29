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Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! Bugün hesaplara yatıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , 700 bini aşkın kamu işçisinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

EKONOMİ İHA
Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! Bugün hesaplara yatıyor

'de yayımlanan 'nın ardından kamuda çalışan işçilere ödenecek ilave tediyelerin, kamu kurumlarınca bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacağını bildiren Bakan Selçuk, "Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, bugün ödenecek. İkinci taksit ise 11 Mayıs 2021 tarihinde hesaplara yatırılacak. Yeraltı maden işçilerine yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 24 Aralık 2021 tarihinde ödenecek" dedi.

Kamu işçilerine ödenen ilave tediyelerin 52 günlük olduğunu belirten Bakan Selçuk, yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini ifade etti.



Bakan Selçuk, devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, taşerondan kadroya geçen işçilerin de dahil olduğunu anımsattı.



Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiyemiz için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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