29 Ocak 2021, Cuma
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Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş FAST kararı: Limitler yükseltildi

Son dakika haberine göre , 7/24 para ve fon transferi yapılabilen sistemindeki üst limiti 1000 TL'ye yükselttiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, FAST üzerinden 8 Ocak'tan bu yana 9 milyonun üzerinde anlık ödeme yapıldığı belirtti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş FAST kararı: Limitler yükseltildi

'nın, 7/24 anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi () Sistemi'nde üst limit 1000 TL'ye çıkarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

" iç kaynaklarınca geliştirilip işletilen ve 8 Ocak 2021 itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil 7/24 anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi yoğun bir ilgi ile karşılanmış, bu kısa süre içinde FAST üzerinden 9 milyon anlık ödeme gerçekleştirilmiştir.




Ödemelerin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sisteminde kayıtlı kullanıcı sayısı 5,3 milyona ulaşmıştır.



Bugün itibarıyla FAST Sisteminde işlem üst limiti 1.000 TL'ye yükseltilmiştir. FAST'ın ilerleyen dönemlerde daha yüksek limitlerle ve kullanıcı deneyimini artıracak karekodlu ödeme gibi yeni katma değerli servislerle birlikte çalışması mümkün olabilecektir.



Ödemeler alanındaki temel alt yapıyı güçlendirecek bu gelişmelerin, yenilikçi finansal teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayarak, dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir.



Sisteme ilişkin daha detaylı bilgiye ve tanıtım içeriğine https://fast.tcmb.gov.tr adresinden erişilebilmektedir."

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