Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Ülke olarak yeni şartlara çok hızlı reaksiyon gösterdik

Ticaret Bakanı Pekcan, bakanlık binasında gerçekleştirilen 'Dünya Gümrük Günü' etkinliğinde konuştu. Bakan Pekcan, gümrük süreçlerinin gerek küresel, ekonomik ticaretin gelişmesi açısından gerekse de insan sağlığı ve ulusların güvenliğinin gözetilmesi açısından günümüzde de kritik önem arz etmeye devam ettiğini söyledi. Bakan Pekcan, "Ülkemiz gibi çok sayıda komşuya sahip insan ve ürün hareketliliğinin çok yoğun olduğu bir ülkede bu işi icra ediyor olmanın getirdiği mesleki heyecan ve tatmini hepiniz yaşayarak biliyorsunuz. Muhafaza memurundan yöneticisine, her birinizin etkin çalışma ve katkılarıyla ülkemizde mümkün olan en modern en etkin gümrük uygulamalarını temin etme bilinci ile çalışıyoruz" dedi.



'BUGÜNE KADAR BÜYÜK KAZANIMLAR SAĞLADIK'

Bakan Pekcan, geçtiğimiz yıl itibarıyla dünya gündemine oturan Covid-19 pandemisinin gümrüklerin işleyişi bakımından çok büyük zorluklar getirdiğini söyledi. Pekcan, "Ülke olarak oluşan yeni şartlara çok hızlı bir reaksiyon gösterdik. Başta temassız ticaret uygulamamız olmak üzere yeni yöntem ve uygulamalarımızla gümrüklerimizin etkinliğini sizlerin de özverili çalışmalarınız sayesinde kurduk. Ürün sevkiyatlarının o zor koşullarda devamını sağladık ve sağlamaya da devam ediyoruz. Özellikle salgının ülkemize yansıdığı Mart ayı ve takip eden aylarda gümrüklerde görevli personelimiz bu süreci olağanüstü bir başarı ile yönettiler. Biz Şubat ayında önlemleri almaya başlamıştık, sınır kapılarımızda koruyucu önlemlerle ilgili. Temassız ticaret uygulamalarımızın başarıyla yürütülmesini temin ettiniz. Uluslararası niteliği yüksek bir iş yapıyoruz bakanlık olarak. Hem gümrüklerde hem uluslararası ilişkilerde, uluslararası ticarette, ticaret diplomasisinde; bu çerçevede pek çok açıdan Dünya Gümrük Örgütü ile Avrupa Birliği ile ilgili diğer uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve eş güdüm halinde çalışıyoruz. Çalışmalarımızın uluslararası kabul görmüş kural, standart ve teamüllere uyumlu olması elimizi en çok güçlendiren, hizmet kalitemizi garanti altına alan unsurdur. Bu anlamda bugüne kadar büyük kazanımlar sağladık. Operasyonel çıtamızı oldukça ileri noktalara taşıdık. Bundan sonraki süreçte de aynı ciddiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.