Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Türkiye rekor tazeledi

"170 BİN 345 MWH'E ULAŞTI"

Rüzgardan elektrik üretiminde son verileri duyuran Bakan Fatih Dönmez, "24 Ocak'taki 167 bin MWh'lık günlük üretim rekorunun ardından, dün rekorunu tazeleyerek 170 bin 345 MWh'e ulaştı." açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE RÜZGARIYLA GÜÇLENİYOR"

Bakan Fatih Dönmez, "Türkiye rüzgarıyla güçleniyor, yenilenebilir enerjisiyle tazeleniyor." ifadeleri kullandı.