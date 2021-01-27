27 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Türkiye rekor tazeledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Türkiye rekor tazeledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , sosyal medyadan yaptığı açıklamayla 'nin rüzgardan elektrik üretiminde son durumu paylaştı. Verileri duyuran Bakan Dönmez, "Türkiye'nin rüzgarına rekorlar dayanmıyor." mesajı verdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.01.2021 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021
ABONE OL
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Türkiye rekor tazeledi

'dan önemli bir paylaşımda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , "Türkiye'nin rüzgarına rekorlar dayanmıyor." dedi.

"170 BİN 345 MWH'E ULAŞTI"

Rüzgardan elektrik üretiminde son verileri duyuran Bakan Fatih Dönmez, "24 Ocak'taki 167 bin MWh'lık günlük üretim rekorunun ardından, dün rekorunu tazeleyerek 170 bin 345 MWh'e ulaştı." açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE RÜZGARIYLA GÜÇLENİYOR"

Bakan Fatih Dönmez, "Türkiye rüzgarıyla güçleniyor, yenilenebilir enerjisiyle tazeleniyor." ifadeleri kullandı.

IMF Türkiye ekonomisi için beklentisini açıkladı: 2021'de yüzde 6'lık büyüme sağlanacak IMF TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI: 2021'DE YÜZDE 6'LIK BÜYÜME SAĞLANACAK
Son dakika: Bakan Pekcan açıkladı: Esnafa kira desteği ödemesi başladı SON DAKİKA: BAKAN PEKCAN AÇIKLADI: ESNAFA KİRA DESTEĞİ ÖDEMESİ BAŞLADI

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA