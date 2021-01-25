25 Ocak 2021, Pazartesi
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Annelere müjdeli haber! 2.930 TL bakıcı desteği

Anneye 2930 TL bakıcı desteği... Çalışan ya da iş hayatına dönmek isteyen annelere bakıcı desteği sağlanıyor. tarafından yürütülen AB destekli projeyle , ve ’de 0-24 aylık çocuk sahibi sigortalı annelere, 32 aya varan süreyle bakıcı desteği sağlanıyor. Desteğin tutarı aylık 325 euroya (2 bin 930 lira) çıktı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.01.2021
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Annelere müjdeli haber! 2.930 TL bakıcı desteği

Çalışan ya da iş hayatına dönmek isteyen annelere bakıcı desteği sağlanıyor.

tarafından yürütülen AB destekli projeyle , ve 'de 0-24 aylık çocuk sahibi sigortalı annelere, 32 aya varan süreyle bakıcı desteği sağlanıyor.

Desteğin tutarı aylık 325 euroya (2 bin 930 lira) çıktı.

Bu destek bekar ve özel gereksinimli çocuğu olan anneler için de 375 euroya (3 bin 381 lira) yükseldi.

Projeden yararlanmak için ön başvurular alınmaya devam ediliyor.

Annenin; çocukla aynı evde ikamet etmesi, bir işverenin yanında tam zamanlı çalışıyor olması gerekiyor.

Bakıcının; tam zamanlı olarak çalışan kadın olması, anne ya da babayla birinci derece akrabalık bağı olmaması, çocuk bakımıyla ilgili eğitimi bulunması gerekiyor.

Destekten, çocuk 36 aylık olana kadar en çok 32 ay yararlanılıyor.

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