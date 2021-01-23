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Son dakika: Ev sahibi olanlar dikkat: Artık kiraya verilemeyecek! Çalışmalar başlatıldı

Son dakika haberine göre riskli binalar için kapsamlı bir çalışma başlattı. Hasarlı, yıkılma riski bulunan binalarda ev sahiplerinin kendisinin oturmadığını ancak bunların kiraya verildiği tespit edildi. Bakanlık ilgili binalara sıkıntıların giderilmesi için süre tanıyacak, aksaklıklar giderilmeden binalar kiraya verilemeyecek.

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 23.01.2021 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021
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Son dakika: Ev sahibi olanlar dikkat: Artık kiraya verilemeyecek! Çalışmalar başlatıldı

Son dönemde arka arkaya yaşanan depremler bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Bazı hasarlı, yıkılma riski bulunan binalarda ev sahiplerinin kendisinin oturmadığını ancak bunların kiraya verildiği tespit edildi. Özellikle ve ardından yaşanan İzmir deprem felaketleri sonrası yapılan incelemelerde sorunlu binalarda ev sahibi olanların taşınıp başkalarına kiraya verdikleri belirlendi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI
da bunun üzerine ev sahiplerinin kendi can güvenliği için taşındığı binalardaki evlerini başkalarını kiralayıp onların hayatını riske atmasını önleyecek bir çalışma başlattı.

OTURUM ENGELİ GETİRİLECEK
Başlatılan çalışma kapsamında 'deki tüm yapıların verileri toplanıyor. Bu veriler belli aralıklar ile toplanarak bilgiler kontrol edilecek. Bu kontroller sırasında sıkıntılı olan yerlerdeki evler kiraya verilmiş ise tespit edilebilecek. Bina ile ilgili aksaklıkların giderilmesi için süre verilecek. Bu aksaklıklar giderilmeden kiraya verilmiş ise oturum engeli getirilecek.

RİSKLİ BİNALAR İLE İLGİLİ TÜM ETİKETLEMELER YAPILACAK
'nde olduğu gibi elektronik olarak ve periyodik bir denetleme süreci planlanıyor. Ayrıca kiracıların (BKS) üzerinden de binalar ile ilgili bilgi sahibi olmaları sağlanacak. BKS kapsamında riskli binalar ile ilgili tüm etiketlemeler yapılacak.

Bir kişi kiralayacağı evi kolayca sorgulayıp riskli olup almadığını görebilecek. Böylece bir deprem anında yıkılma tehlikesi olan yerlerden uzak durabilecek.

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